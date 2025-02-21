英國藝術家雕出白細胞大小LEGO　破健力士世界紀錄

英國藝術家David A Lindon在去年8月1日於列斯（Leeds）創作出一件長約25微米、寬約21微米的方形微型LEGO雕塑。他這作品尺寸與人體內白細胞相當，須用顯微鏡才能見得「真身」，破健力士世界上最小的手工雕塑紀錄。



創作微型雕塑並非易事，Lindon稱創作出沒有顯微鏡就看不見的微雕「在體力和精神上都是很大的挑戰」，他表示長時間保持手部穩定不抖動是訣竅，甚至訓練自己放慢呼吸、在心跳間隙時落刀，因「即使是心跳也會令手指產生太多的動作。」

Lindon亦提到，自己會選擇在晚間進行挑戰，避免日間屋外的交通產生震動而影響表現。

▼更多微型雕塑作品，他通常將作品放在縫衣針孔中展示

Lindon以自製的顯微工具進行創作出三款不同尺寸的紅色LEGO磚塊零件，包括被確認為世上最窄人工結構的8格LEGO磚塊、上次紀錄的保持者、同為英國雕塑家的Willard Wigan在2017年創造的4格磚塊，以及在20分鐘以內製成、打破世界紀錄的1格磚塊。

他的作品經Evident Scientific公司用光學顯微鏡測量後得出尺寸，之後Spectrographic公司還證實這是有史以來最小的雕塑。

圖為David A Lindon在2024年8月1日的微雕作品，這作品被擺放在一個圓形圖釘之上，左側是一個用以比較大小的頭髮，右側是他另一個較大一些的樂高微雕作品。（截圖自X@TejoKaal）

Lindon以創作微型雕塑聞名，於2019年開啟自己的創作生涯，他坦言今次創作的靈感來源於Willard Wigan的舊有世界紀錄，因此才耗費數月時間創作出較對方紀錄還要細小四倍的作品。