特朗普舉行加密貨幣峰會 專注戰略儲備
撰文：張子傑
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日在白宮主持加密貨幣峰會，與業界精英討論華府設立戰略數碼資產計劃。
路透社報道，特朗普及多名高官及國會議員在白宮與多名加密貨幣業界高層會面，包括自家加密貨幣事業World Liberty Financial創辦人之一Zach Witkoff、MicroStrategy行政總裁Michael Saylor、Coinbase聯合創辦人Brian Armstrong、投資者Cameron及Tyler Winklevoss，以及企業家David Bailey。
特朗普在會上表示，大家在加密貨幣業界前景就像先鋒，指美國從今將永遠不會出售比特幣。
特朗普有意建立包括比特幣（bitcoin）在內的戰略儲備，並簽署行政命令指示財政和商務部長研究「預算中和策略」，以取得額外比特幣，並不會增加納稅人的成本。他在峰會上強調，無意讓納稅人負擔費用。
被視為加密貨幣沙皇的白宮加密貨幣主管David Sacks在社交平台X發文，稱儲備將由聯邦政府擁有的比特幣組成，主要是在刑事或民事資產沒收程序中被沒收的比特幣，意味著它不會花費納稅人一分錢。
Sacks向傳媒表示，華府應一早建立比特幣儲備，又稱納稅人的金錢不應用於收購數碼資產，現有的保護措施可以保障消費者免受加密貨幣投資影響。
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