美烏官員沙特會晤在即　澤連斯基：整日與美國團隊密集接觸

美國與烏克蘭官員下週將在沙特阿拉伯（Saudi Arabia）吉達（Jeddah）主辦的會晤上展開磋商。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月7日透露烏克蘭近期工作，指基輔與美國團隊在各層面通過電話進行密切溝通，以盡快實現和平。



澤連斯基對現階段烏克蘭的接觸工作表示樂觀，還在今天與美國團隊打了很多電話，稱旨在盡快實現可靠安全的會談主題明確，強調基輔將繼續與合作夥伴共同努力，採取適當措施，實現烏克蘭和平。

烏克蘭外交部長瑟比加（Andrii Sybiha）指自己當日與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）進行有建設性的通話，稱美國的領導對於實現持久和平至關重要，「我們還討論了推進雙邊合作的方法」。

圖為澤連斯基在2025年3月8日發布的貼文，他簡報近期烏克蘭與美國官員接觸。（截圖自X@ZelenskyyUa）

另一方面，美媒引述克裡姆林宮發言人表示，俄羅斯未有參與沙特會談的計劃，證實莫斯科不會參與這輪會談。