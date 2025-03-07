美國烏克蘭官員下週沙特吉達會晤 沙特：盡力幫助結束烏危機
撰文：張涵語 成依華
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美國與烏克蘭官員下週將在沙特阿拉伯（Saudi Arabia）吉達（Jeddah）主辦的會晤上展開磋商，沙特外交部3月7日在聲明中表示，將繼續盡最大努力幫助結束烏克蘭危機。
目前兩方未透露具體出席官員名單。這將是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發罵戰後，美烏高級別官員之間的首次會談。
特朗普周四在白宮簽署行政命令時表示，自己將在未來45日內訪問沙特。澤連斯基則在結束歐盟峰會首日議程後，透露自己將在3月10日抵沙特並拜會王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），還冀烏克蘭與美國達成有意義的會晤。不過目前未知他是否將在沙特與特朗普會面。
澤連斯基強調自己與穆罕默德會晤後，將留下烏克蘭團隊在當地，以便他們與美國官員合作。
特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）則透露，美國正準備與烏克蘭官員之間的會晤，旨在推動達成俄烏和平，還將與國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）組成代表團一同前往沙特。美媒引述消息人士指，兩國代表團將就結束俄烏戰爭展開和談。
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