美國烏克蘭官員下週沙特吉達會晤　沙特：盡力幫助結束烏危機

美國與烏克蘭官員下週將在沙特阿拉伯（Saudi Arabia）吉達（Jeddah）主辦的會晤上展開磋商，沙特外交部3月7日在聲明中表示，將繼續盡最大努力幫助結束烏克蘭危機。



目前兩方未透露具體出席官員名單。這將是美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月28日在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）爆發罵戰後，美烏高級別官員之間的首次會談。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

特朗普周四在白宮簽署行政命令時表示，自己將在未來45日內訪問沙特。澤連斯基則在結束歐盟峰會首日議程後，透露自己將在3月10日抵沙特並拜會王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），還冀烏克蘭與美國達成有意義的會晤。不過目前未知他是否將在沙特與特朗普會面。

澤連斯基強調自己與穆罕默德會晤後，將留下烏克蘭團隊在當地，以便他們與美國官員合作。

特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）則透露，美國正準備與烏克蘭官員之間的會晤，旨在推動達成俄烏和平，還將與國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）組成代表團一同前往沙特。美媒引述消息人士指，兩國代表團將就結束俄烏戰爭展開和談。