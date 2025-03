特朗普控加拿大對美木材與乳製品徵關稅　稱將施250%對等關稅反制

日前宣布推遲一個月對加拿大與墨西哥美墨加協定下商品加徵25%關稅的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(3月7日)表示,或最早在7日對加拿大木材和乳製品徵收新的關稅。



特朗普指控加拿大多年來在木材和乳製品上對美國徵收約250%的關稅,他指將對加拿大徵收相同額度的關稅反制,預告最早7日執行,亦可能延後至10日或11日執行。

他還談及近期關稅政策,指「總會存在變化與調整(There’ll always be changes and adjustments)。」

加拿大在特朗普暫緩徵稅後決定推遲對美國的新關稅反制。美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)7日表示,特朗普關稅會否推高通脹還有待觀察,經濟前景尚不明朗,料聯儲局短期內無需採取貨幣政策應對。