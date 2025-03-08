特朗普控加拿大對美木材與乳製品徵關稅 稱將施250%對等關稅反制
撰文：官祿倡
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日前宣布推遲一個月對加拿大與墨西哥美墨加協定下商品加徵25%關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月7日）表示，或最早在7日對加拿大木材和乳製品徵收新的關稅。
特朗普指控加拿大多年來在木材和乳製品上對美國徵收約250%的關稅，他指將對加拿大徵收相同額度的關稅反制，預告最早7日執行，亦可能延後至10日或11日執行。
他還談及近期關稅政策，指「總會存在變化與調整（There’ll always be changes and adjustments）。」
加拿大在特朗普暫緩徵稅後決定推遲對美國的新關稅反制。美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）7日表示，特朗普關稅會否推高通脹還有待觀察，經濟前景尚不明朗，料聯儲局短期內無需採取貨幣政策應對。
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