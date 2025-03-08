Elon Musk魯比奧疑吵架 特朗普否認反批記者是麻煩製造者｜有片
撰文：劉耀洋
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《紐約時報》3月7日稱，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在內閣會議上與國務卿魯比奧（Marco Rubio）激烈言語衝突，直到總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入為止。特朗普同日在白宮受訪時被問此事，他否認並稱兩人「相處很好」，並反批評提問的記者是「麻煩製造者」。
《紐約時報》稱，馬斯克在6日的內閣會議上指責魯比奧未能執行裁員，稱後者沒有解僱任何人。魯比奧則反駁稱，國務院已有1500多名員工接受自願離職，並反諷馬斯克是否想重新僱用這些員工，以便可以再次解僱「做騷」。
最終特朗普開口為魯比奧辯護，指他身為國務卿要處理的事情很多，所以其實已做得不錯，因此大家應該攜手合作。
路透社報道，特朗普7日在橢圓形辦公室被全國廣播公司（NBC）記者被問及此事時，他不耐煩地否認相關報道。
特朗普強調內閣會議當日自己也在場，當時根本並未爆發任何言語衝突。他其後指提問的記者只是個「麻煩製造者」，根本不該在該場合問這種問題。
當特朗普得知該記者隸屬NBC時，他輕佻地說「怪不得，（你已問）夠了」。
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