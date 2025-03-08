Elon Musk魯比奧疑吵架　特朗普否認反批記者是麻煩製造者｜有片

《紐約時報》3月7日稱，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在內閣會議上與國務卿魯比奧（Marco Rubio）激烈言語衝突，直到總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入為止。特朗普同日在白宮受訪時被問此事，他否認並稱兩人「相處很好」，並反批評提問的記者是「麻煩製造者」。



《紐約時報》稱，馬斯克在6日的內閣會議上指責魯比奧未能執行裁員，稱後者沒有解僱任何人。魯比奧則反駁稱，國務院已有1500多名員工接受自願離職，並反諷馬斯克是否想重新僱用這些員工，以便可以再次解僱「做騷」。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在白宮橢圓形辦公室出席總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令活動。（Reuters）

最終特朗普開口為魯比奧辯護，指他身為國務卿要處理的事情很多，所以其實已做得不錯，因此大家應該攜手合作。

左圖：2025年2月10日，魯比奧在美國華盛頓準備會見埃及外交部長。中圖：2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家（不在圖中）會面後，共同會見記者。（Reuters）右圖：2025年3月5日，馬斯克在美國華盛頓準備與眾議院共和黨人舉行會議。（Reuters）

路透社報道，特朗普7日在橢圓形辦公室被全國廣播公司（NBC）記者被問及此事時，他不耐煩地否認相關報道。

特朗普強調內閣會議當日自己也在場，當時根本並未爆發任何言語衝突。他其後指提問的記者只是個「麻煩製造者」，根本不該在該場合問這種問題。

當特朗普得知該記者隸屬NBC時，他輕佻地說「怪不得，（你已問）夠了」。