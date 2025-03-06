特朗普上任後矢志廢除USAID美國國際開發署？　一文看清事件始末

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任以來就針對美國際開發署（USAID），透過簽署行政命令，以及要求政府效率部（DOGE）向其不斷開刀，包括裁員、終止合約等方式，試圖廢掉這個組織。以下是USAID這5個多星期以來混亂局勢的來龍去脈。



1月20日：特朗普下令暫停對外發放援助

該行政命令稱，美國的對外援助產業和官僚機構並不符合美國利益，在許多情況下甚至與美國價值觀相反，於是決定暫停對外援助計劃90天，以重新評估項目。負責監督項目的USAID受到影響。

特朗普1月20日重返白宮，隨即簽署多項行政命令。（Reuters）

1月27日：數十名USAID官員被停職

USAID代理署長Jason Gray向員工發出郵件，提到「一些員工被安排帶薪休假，直至另行通知」。

1月29日：魯比奧對緊急人道給予暫時豁免

由於對外援助涉及拯救生命的人道援助計劃，國務卿魯比奧（Marco Rubio）魯比奧批准在審查期間對這些項目進行暫時的額外豁免。

2025年1月29日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）批准了有關拯救生命的對外人道援助計劃的豁免暫停。（美國國務院網站）

2月4日：USAID宣布全球1萬多員工將行政休假

2月6日：華府通知USAID，全球1萬多員工將減至294人

馬斯克領導的政府效率部（DOGE）把緊縮開支大刀揮向美國國際開發署（USAID），美國民眾2月3日手持橫額在總部外聲援USAID。（Reuters）

2月7日：法院裁定行政休假中員工職位保留至14日

華盛頓法院法官尼高斯（Carl Nichols）受理該兩個工會的要求，下令華府禁止將USAID約2200名員工處於行政休假，同時讓500多名被休假的員工復職，並頒令阻止特朗普政府重新調派海外工作的USAID人員。

2月23日：特朗普下令USAID裁員1600人

華府下令由23日午夜起，全球大部分USAID員工都需要被迫休假，並炒美國1600名員工魷魚。

2月25日：法院命令政府向國際援助組織支付20億美元

美國國際開發署（USAID）在全球進行不少天災人禍的救援工作，包括巴基斯坦水災災民。（Reuters）

聯邦法官要求對已完成外援工作支付款項，將截止日期定為26日午夜。這20億在特朗普上任發布行政命令後就被凍結。

2月27日：國務院取消USAID 92%外援合約

USAID向被裁員工發電郵，讓他們在兩日內，每人有15分鐘時間返回華盛頓的辦公室取回個人物品。

3月5日：最高法院維持原判 要求政府向國際援助組織支付20億美元

2024年8月18日，埃及開羅Bimaristan Al-Muayyad Sheikh醫院舉行修復工程開幕式。該醫院是埃及旅遊和古物部與美國國際開發署（USAID）合作進行大規模翻修的最古老的醫院之一。（Reuters）

最高法院法官以5比4票數決定，駁回特朗普暫停華盛頓地方法官阿里（Amir Ali）命令的請求。

這項裁決意味已經為美國政府執行USAID和國務院合約的組織，將為他們已完成的工作收到應得款項。最高法院的裁決確認阿里法官早前的命令，他頒布的命令要求特朗普政府在2月26日之前發放資金，據報總額近20億美元（155.42億港元）。