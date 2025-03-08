美國太空技術公司暫停烏克蘭獲取衛星影像服務

美國太空技術公司馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）3月7日表示，由於特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府暫停與基輔的情報共享，該公司已禁止烏克蘭用戶訪問美國政府平台上的衛星圖像。



據路透社報道，馬克薩爾公司在一份聲明中表示，它與美國政府及數十個其他國家簽訂合約，並稱「每個客戶都會自行決定如何使用和共享這些數據。」公司表示，該合約名為GEGD，即全球增強型地理空間情報交付計劃。這一計劃旨在提供美國收集的商業衛星圖像。

圖為此前美國馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）供應的衛星圖片，顯示烏克蘭一個船塢的情況，（Reuters）

馬克薩爾表示，美國政府已決定暫時凍結烏克蘭在GEGD的帳戶。美國國家地理空間情報局（NGA）其後也證實這項行動。

美國中央情報局長拉特克利夫（John Ratcliffe）3月5日表示，在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統特朗普2月28日於白宮爆發言語衝突後，美國已暫停向烏克蘭提供軍事情報支援和運送武器。