真赫曼夫婦死亡案　揭阿茲海默症照顧者悲劇　專家提供建議

美國95歲知名演員、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman）與63歲妻子Betsy Arakawa雙雙陳屍家中一案，警方3月7日公布驗屍報告，判斷照顧真赫曼的妻子Betsy Arakawa先因感染漢坦病毒身亡，患有阿茲海默症晚期的真赫曼再在大約一週後離世，事件直至兩人相繼逝世的多天後才獲他人發現，遺體均呈腐爛迹象。有專家就向阿茲海默症患者的護理者或家庭成員提供建議，可制訂定期向親戚「簽到」的報平安計劃，若發生什麼事，也可盡早讓他人發現。



真赫曼（Gene Hackman）2003年1月在美國加州出席金球獎頒獎禮（Reuters）

真赫曼夫婦的悲劇事件，突顯阿茲海默症病人照顧者的不容易，尤其在不少照顧者本身也漸步入老年的情況下，若然照顧者在家中發生什麼意外，阿茲海默症病人難以協助，且若多天沒有其他人發現，更有機會出現阿茲海默症病人也陷入危險的情況。

洛杉磯Cedars-Sinai醫學中心，阿茲海默症和記憶障礙專家克萊曼（Sarah Kremen）博士向資訊網站Parade指，建議阿茲海默症病人的照顧者或家庭成員可以制訂定期向另一人如親戚「簽到」（check-in）的報平安計劃。

她說道「照顧者可以每天打電話『簽到』（check-in），只需說一句『我沒問題』，這可以是對一位家庭成員說、一位朋友說，或有時是對提供有關服務的組織說。」

真赫曼（Gene Hackman）1970年代初出演《密探霹靂火》（The French Connection），並憑此片奪得影帝（電影劇照）

她又認為可安排一名可信任的指定人士，向他提供家中鑰匙或警報密碼，一旦有什麼緊急事件，該名人士也可盡快進入家中協助。

克萊曼稱，向該名人士提供一些文件也是好主意，「可以考慮寫出阿茲海默症患者的日常行程、食物偏好、飲食限制，一旦要讓他人接手（照顧），便可能讓日程安排盡量保持與原本一樣。」

她強調制訂應急計劃的重要，因意外情況不一定發生在阿茲海默症患者身上，也可能在照顧者身上，「如果沒有提前分享信息出去，或沒有先預定的計劃，阿茲海默症患者肯定會變得擔憂、焦慮、困惑，甚至可能出現健康緊急情況。」