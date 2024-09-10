美研究：夜間光污染與阿茲海默症發病風險相關　65歲以下人士更甚

美國拉什大學（Rush University）醫療中心研究人員進行的一項新研究顯示，夜間光污染與阿茲海默症（Alzheimer's disease，AD）發病風險存在相關性，尤其是在65歲以下人群中，兩者關係更為密切。



研究人員指，阿茲海默症是最常見的神經退行性疾病，約佔痴呆症病例的60%至80%。據估計，目前65歲以上成年人中有10.8%患有阿茲海默症。上個世紀以來，阿茲海默症發病率有所增加，這可以歸因於人類壽命的延長，但也可能與多種環境因素有關，夜間人造光形成的光污染是影響阿茲海默症發病率的潛在環境因素之一。

在最新研究中，研究人員利用美國醫療保健和醫療補助服務中心、美國疾病控制和預防中心（CDC）等機構數據以及衛星獲取的光污染數據，評估了美國本土48個州的阿茲海默症發病率與平均夜間光照強度之間的關聯。

生活在不夜天的城市如香港，光污染問題嚴重，難以看到夜空的漫天繁星。(資料圖片/梁鵬威攝)

研究顯示，較強的夜間戶外光照與較高的阿茲海默症發病率相關。研究人員還將夜間光照強度與阿茲海默症發病率的相關性與其他一些疾病因素進行比較。研究發現，在所有年齡段人群中，夜間光照強度與阿茲海默症發病率的相關性高於酗酒、慢性腎病、抑鬱症、心力衰竭和肥胖症等，但低於心房顫動、糖尿病、高脂血症、高血壓和中風等。而尤其令人吃驚的是，在65歲以下人群中，夜間光照強度與阿茲海默症發病率的相關性比任何其他被分析的疾病因素都更強。

研究人員強調，這項研究結論是通過統計數據得出的，要確定夜間光照強度和阿茲海默症發病率之間是否存在因果關係，還需要進一步研究。

相關論文已發表在新一期《神經科學前沿》（Frontiers In Neuroscience）雜誌上。

本文獲《聯合早報》授權轉載

