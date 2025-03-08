法德英意4國外長：支持阿拉伯國家提出的加沙重建計劃

法國、德國、英國、意大利四國外交部長3月8日表示，支持阿拉伯人提出的加沙重建計劃，並稱他們將「致力於與阿拉伯倡議合作」。該計劃設想在5年內投入530億美元，並避免讓巴勒斯坦人遷離。



據路透社報道，4國部長在聯合聲明中表示：「該計劃展示重建加沙的現實道路，並承諾將迅速、可持續地改善居住在加沙的巴勒斯坦人的災難性生活條件。」

該計劃由埃及起草，並於3月4日獲得阿拉伯領導人通過，但遭到以色列和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的拒絕。特朗普早前提出美國「接管加沙」論，指美國將幫助加沙巴勒斯坦人另尋他處居住，引起多國反對。

圖為無人機2025年2月17日拍攝的照片，圖中可以看到流離失所的巴勒斯坦人在加沙城設帳篷避難。（Reuters）

埃及的提案設想以巴衝突後，建立一個由獨立的、專業的巴勒斯坦技術官僚組成的行政委員會負責加沙的治理。該委員會將在巴勒斯坦權力機構的監督下，暫時負責監督人道主義援助並管理加沙地帶的事務。