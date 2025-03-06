從加沙到烏克蘭　美國外交為何「墮落」？｜特朗普變法

撰文：劉燕婷
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上任以來，特朗普（Donald Trump）有不少讓人驚訝的對外動作與發言。

在周遭的拉美與北美，新總統的強硬作風相當明顯。例如面對巴拿馬，特朗普拾起「新門羅主義」大棒，不斷放話「收回運河」，巴拿馬最終也在美方壓力下，宣布退出「一帶一路」；面對墨西哥與加拿大，特朗普更是祭出關稅大棒，甚至一度表示要併吞加拿大。

在中東，特朗普先是提出震驚全球的「清空」加沙計劃，接着又上升到「接管」加沙，宣稱會將加沙建設成「中東蔚藍海岸」（the Riviera of the Middle East），讓全世界民眾前來觀光度假，巴勒斯坦人，則會被遷移至約旦、埃及與其他阿拉伯國家，無法再回加沙。顯然，這種等同種族清洗的計劃，除了以色列拍手歡呼，不會再有國家公然贊成，因此特朗普也在2月21日軟化立場，表示自己只是「建議」、不會強硬執行，卻又在幾日後發布AI影片，繼續宣傳自己的「加沙願景」。

在俄烏戰場，特朗普的作法更加大膽。先是新任防長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示：收復烏克蘭領土不現實、烏克蘭不能加入北約、烏克蘭需要強大安全保障但美軍不會參與維和，接着是美俄跳過歐洲直接在沙特談判，再來是特朗普拋出礦產協議強迫澤連斯基（Volodymyr Zelensky）簽署，但兩人隨後在2月28日公開交惡，接着特朗普在3月4日暫停所有對烏軍援。雖說歐洲已表態繼續支持烏克蘭，但這必定衝擊本就脆弱的俄烏前線。

以上種種，不論是提倡在加沙種族清洗、或是無情拋棄烏克蘭，都讓習慣美國「體面」的各方大感不適，直呼美國外交已經「墮落」，而特朗普就是讓美國道德淪喪的「罪魁禍首」。但回顧歷史，特朗普當前的外交「變法」雖然挑戰傳統，卻似乎不是毫無傳統可循。

2025年3月4日，美國總統特朗普在美國國會大廈向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

美國四大外交傳統

2001年，美國歷史學者米德（Walter Russell Mead）曾出版《特殊的天意：美國外交政策及其如何改變世界》（Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World）一書，回顧過去影響美國外交政策的四種思想傳統：漢密爾頓主義（the Hamiltonians）、威爾遜主義（the Wilsonians）、傑斐遜主義（the Jeffersonians）、傑克遜主義（the Jeffersonians）。

其中，漢密爾頓主義重視商業貿易，希望通過擴大貿易和商業策略取代戰爭零和遊戲，所以往往主張自由航行、門戶開放、貨物與資金的自由流動、穩定的貨幣與金融體系，因為通過國際貿易帶來經濟繁榮，就是美國的國家利益所在。而這種傾向其實帶有濃厚的早期英國殖民者色彩，只不過美國的地理環境有所不同，因此漢密爾頓主義不只聚焦傳統的大西洋，更展望印度洋與太平洋。總之，這派往往強調促進國際貿易就是美國的國家利益。

威爾遜主義則認為美國與世界的接觸具有道德意義。顯然，這種思路根植於清教文化與美國的傳教士傳統，主張美國應該積極對外「傳教」，過去是促成各地社會、經濟、醫療和宗教革命，當代則是發揚所謂自由民主話語，也就是宣揚民主制度比其他制度更能穩定世界，且是相對現代化的進步制度。整體來說，威爾遜主義強調外宣與外援，希望創建一個擁有自由民主與法治，且接受美國價值觀的世界秩序。

傑斐遜主義則關心美國國內的民主和公民自由，希望限制美國的海外參與，其實也就是典型的孤立主義。在傑斐遜主義看來，過度捲入海外爭端會對國內革命帶來危險，國內利益集團在海外推廣價值觀念則會無可避免走向腐化，甚至可能導致美國捲入戰爭。因此對傑斐遜主義者來說，美國的國家利益就是捍衛國內民主，而非向海外拓展民主，更遑論介入戰爭。

而傑克遜主義雖也有孤立主義底色，卻比傑斐遜主義更具民粹色彩、更加反精英。這派主張，美國的國家利益在於促進人民的政治和經濟福祉，人民高於政府、人民公投優於精英決策、國內利益先於海外戰略，可想而知，其也必然對所謂人道主義干預、國際法表示懷疑。

但這不表示傑克遜主義就是純粹的孤立主義。因為這派也同意，為了捍衛國家利益，美國領導人必須狡猾機靈、強硬有力，如果有需要，也可以拋棄禮義廉恥、先發制人，甚至可以發動戰爭。而一旦宣戰，美國就必須動員所有可用力量，浴血奮戰直到勝利。

《時代》雜誌2016年12月刊，該年首次上任美國總統的特朗普當選《時代》年度風雲人物。

其實如果仔細推敲，傑克遜主義似乎是無法消解的矛盾集合體，既要孤立又要干預，既要人民意志又要強人領導，既要經濟發展又要發動戰爭；不過米德表示，這正是美國公眾社會、文化和宗教價值觀的表達，在懷疑精英階層的同時，又願意為了自己所信仰的美國價值觀與文化而戰，藴含了充滿個人主義的勇氣，說到底就是美國例外論與愛國主義的融合。

整體來說，這四種傳統可以約略投射為商人、傳教士、律師、軍人的價值觀和視野，也反映了不同群體對於美國國家利益的不同看法：漢密爾頓主義聚焦經濟利益，威爾遜主義重視道德秩序，傑斐遜主義注重內部民主，傑克遜主義則回應基層民意。當然米德也指出，美國外交政策就是不斷在四種方法間切換，相互結合、補充、抵消，來最大化美國的國家利益，因此在實際操作中，美國的外交政策並非鐵板一塊，而是對針對具體問題，展演不同流派的聯手、內鬥，導致美國的外交行動複雜且無常，既能面向社會主義陣營大喊民主、自由、人權，又能同時在拉美、中東默默支持獨裁政府。

不過米德也同時警告，冷戰以來美國外交政策主軸，基本是被漢密爾頓主義、威爾遜主義兩大派把持，強調面向全球、輸出民主，雖然偶爾會與傑斐遜主義對話，卻嚴重忽略傑克遜主義所代表的民間星火。而這種長期趨勢，可能會在未來招致強烈反撲，顛覆冷戰之後的美國外交戰略。

平心而論，這種說法在2001年書籍出版時，還沒有看到明顯的現實應驗。2008年《新左派評論》更對《美國外交政策及其如何改變世界》提出批評，抨擊米德「對歷史上的傑克遜主義進行有力頌揚」、「對堅強排外的社群進行讚美」；另外也有評論認為，米德的說法不過是美國例外論的陳腔濫調。

但2016年特朗普崛起後，批評聲便很快被關注蓋過，因為這些分析在某種程度上，成了理解時代巨變的超前預言。

2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

特朗普與傑克遜主義

回顧特朗普第一次代表共和黨參選，各種突破政治正確的發言不僅震驚美國政壇，更是衝擊全球閲聽人。對內，特朗普主張嚴格限制移民、打壓進步主義話語；對外，特朗普宣稱要退出各種國際組織與建制，甚至包括退出北約、要求盟友提高軍費負擔。種種反建制作法，嚴重衝擊了外界對於美國總統的既定想像，各方不禁議論紛紛：美國政治怎麼了？

這種背景下，米德2001年提出的傑克遜主義復歸，成了各方理解特朗普言行的重要來源。一來，米德定義的傑克遜主義本就不信任傳統進步派精英，而反覆批判所謂「華盛頓沼澤」、「深層政府」的特朗普，自然成支持者眼中的當代「超人」；二來，傑克遜主義雖然尚武，卻也反對「無用的海外干預」，因此面對特朗普所謂「北約浪費美國人民的納稅錢」，支持者當然會認為特朗普抓到了問題關鍵、看到了前人都沒看到的問題。

三來，圍繞左與右、進步與保守的文化戰爭在美國愈演愈烈，但進步派精英解決不了美國的失業率高漲、經濟衰退，立場保守的傑克遜主義自然寄望滿嘴政治不正確的特朗普；四來，傑克遜主義也信奉美國例外論，儘管他們整體上對於外交政策或國際秩序不感興趣，但當他們認為「美國受威脅」時，也會支持對外強硬，因此部分特朗普的對外干預與強硬立場，其實對他們來說不算矛盾。

根據米德本人2017年在《外交事務》雜誌的分析，近幾十年來，展望全球秩序的視角愈發受到懷疑，從恐怖主義氾濫、金融危機爆發，再到中俄等地緣政治對手崛起，種種現象都令美國民眾備感危機，也為傑克遜主義的復興提供了土壤。這段過程中，全球主義者（漢密爾頓主義和威爾遜主義）對美國外交政策思想的掌控地位逐漸鬆動，民族主義、排斥全球思維的話語開始取而代之。

而特朗普之所以崛起，與他本人是否為傑克遜主義者無關，但與他看到、且把握了美國政治中這支巨大力量息息相關。這些支持特朗普的傑克遜主義者，一方面認為美國是美國人民的民族國家，而不是推動普世價值的政治實體，所以政府應該更關心國內事務；另一方面，進步派精英對多元文化主義的積極宣導，也讓傑克遜主義者認為自己遭受圍困、價值觀受到攻擊，因而對政治正確、移民懷有敵意。

圖為2021年1月6日，美國時任總統特朗普（Donald Trump）的支持者聚集，因拒絕承認2020年總統大選結果，圍堵國會山莊並闖入大樓，爆發騷亂。（Getty Images）

整體來說，米德認為傑克遜主義的復歸源於進步派精英與基層群眾日漸脱節，導致前者在考慮國家利益時，很難理解非精英公民的思想、價值觀以及真正在乎的政策重點，而2016年總統大選就是這一矛盾的公開炸裂。米德當時就曾戲謔說到，「如果你想了解特朗普不可理解的總統任期，那你需要了解美國第七任總統（也就是傑克遜本人，Andrew Jackson）。」

當然，特朗普第一任期所為是否真的「讓美國再次偉大」，答案恐怕相當見仁見智，但其落選引發的支持者衝擊國會山風暴，卻凸顯傑克遜主義的不甘與憤怒，也為2024年的捲土重來埋下伏筆。

聚焦「特朗普2.0」，這次在戰爭的大背景下，傑克遜主義的作用發揮得格外明顯，烏克蘭議題就是最佳案例。不論澤連斯基與特朗普的白宮罵戰，是否為特朗普與萬斯故意為之，促成停火都已經是美國當前的戰略主軸，這符合傑克遜主義的核心教條：反對美國進行無用的海外干預。因此特朗普在拋棄烏克蘭上也毫無道德包袱，從直接宣布美方不讓烏克蘭加入北約也不會派兵維和，再到不斷暗示澤連斯基下台，接着是迫使烏克蘭簽署礦產協議，再來是直接中斷軍援。有了民意加持，特朗普將過去用於伊朗的極限施壓直接轉嫁給烏克蘭，用得毫無違和、理所當然。

另一個顯著案例，就是特朗普與馬斯克（Elon Musk）對美國國際開發署（USAID）的癱瘓。在傑克遜主義者眼中，這個組織當然也是輸出沒用的自由民主價值、浪費納稅人血汗錢的貪腐集合體，因此特朗普就職後便也「新官上任三把火」，先是關閉USAID的官方政府網站，馬斯克更稱USAID是「仇恨美國的激進左翼馬克思主義者的毒蛇窩」、「一個騙局」。2月14日，政府效率部決定不再交付原來分配給國家民主基金會的資金，導致USAID實質處於癱瘓狀態。

2025年2月27日，美國華盛頓，被解僱的美國際開發署 (USAID) 員工返回辦公室收拾個人物品後，其中一名被解僱員工Lori Brock情緒激動。（Reuters）

至於為何主張減少海外干預的特朗普，會轉而對拉美拾起「新門羅主義大棒」，甚至放話併吞加拿大、接管加沙，傑克遜主義當然也能給出解釋。如前所述，傑克遜主義與強調孤立的傑斐遜主義本就不同，前者具有濃厚民粹主義底色，認為只要是「為了捍衛國家利益」，連戰爭都可以發動，畢竟既要孤立又要干預、既要人民意志又要強人領導、既要經濟發展又要發動戰爭，本身就是傑克遜主義的內生矛盾。

換句話說，只要領導人能夠說服民眾「這是國家利益」，孤立主義也能立刻被好戰口號取代，這就是傑克遜主義民粹底色的展現。因此觀察「特朗普2.0」，這位商人總統在公開論述俄烏戰爭與拉美、加沙時，明顯是採用了不同的話語體系與情境：針對烏克蘭，特朗普宣稱美國所有挹注都是徒勞，應該盡快認賠殺出，事後再用礦產收益填補損失；但針對拉美，特朗普便宣稱「中國滲透」正在威脅，主張武力奪回巴拿馬運河；針對加沙，特朗普則是算準了同情以色列是支持者間的立場主流，所以即便已經承諾要退出中東，為了以色列卻可以直接轉彎成「美國準備接管加沙」，有部分分析認為這是對MAGA的背叛，問題是這種聲音並不是來自MAGA陣營，而是不被特朗普魅力統攝的群體，這就間接說明了，「背叛」成立與否，關鍵在於支持者的感受，而非客觀現實。

當然，宣稱接管加沙、收回巴拿馬運河，或許更多是醉翁之意不在酒的虛張聲勢，是手段而非目的本身；但特朗普能宣之於口並獲支持者肯認，證明了傑克遜主義的複雜多變，以及領導人本身調動民粹、進行政治表演的重要。

此外，所有行動都有應負的成本。例如特朗普與馬斯克癱瘓USAID的直接效果，就是降低美國輸出「自由民主」話語的力道，不少全球南方國家、乃至中俄恐怕都會暗自拍手叫好，但美國外交中的威爾遜主義者就不怎麼開心，因為這等於自棄冷戰以來的軟實力耕耘，尤其馬斯克也已放話要對美國之音（VOA）、自由歐洲電台（RFE）開刀，相關動作或許陸續會來。這就如前所述，不同群體認知的國家利益有所不同。

而也正如外人批評特朗普背叛MAGA、MAGA陣營卻不認為，拋棄烏克蘭、重拾「新門羅主義」、放話「接管」加沙、癱瘓USAID，究竟是美國外交的「墮落」或「進步」，也是取決於觀察者所處的團體。對於非傑克遜主義者來說，現在的美國或許是近百年來最「墮落」的時候，但在傑克遜主義者看來，現在的美國無疑持續轉往「理想狀態」，持續甩脱過去、走向「進步」。

當然，從特朗普第一任期來看，許多驚人承諾經過4年都沒兑現，例如退出北約，可見傑克遜主義雖借特朗普之手擠進白宮核心，卻沒能完全凌駕於其他三派傳統，甚至還受到掣肘；這次特朗普再度歸來，權勢都比過上升不少，但究竟能將傑克遜主義推進到什麼程度，這場「變法」又能持續多久？能否後被共和黨下一位總統候選人繼承？4年之後再看，應該會有更清晰的答案。

說到底，烏克蘭的悲劇是美俄共同促成，特朗普與萬斯罵走了澤連斯基，也挽救不了美國作為戰爭罪人的事實。

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