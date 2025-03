從加沙到烏克蘭　美國外交為何「墮落」？｜特朗普變法

上任以來,特朗普(Donald Trump)有不少讓人驚訝的對外動作與發言。

在周遭的拉美與北美,新總統的強硬作風相當明顯。例如面對巴拿馬,特朗普拾起「新門羅主義」大棒,不斷放話「收回運河」,巴拿馬最終也在美方壓力下,宣布退出「一帶一路」;面對墨西哥與加拿大,特朗普更是祭出關稅大棒,甚至一度表示要併吞加拿大。

在中東,特朗普先是提出震驚全球的「清空」加沙計劃,接着又上升到「接管」加沙,宣稱會將加沙建設成「中東蔚藍海岸」(the Riviera of the Middle East),讓全世界民眾前來觀光度假,巴勒斯坦人,則會被遷移至約旦、埃及與其他阿拉伯國家,無法再回加沙。顯然,這種等同種族清洗的計劃,除了以色列拍手歡呼,不會再有國家公然贊成,因此特朗普也在2月21日軟化立場,表示自己只是「建議」、不會強硬執行,卻又在幾日後發布AI影片,繼續宣傳自己的「加沙願景」。

在俄烏戰場,特朗普的作法更加大膽。先是新任防長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示:收復烏克蘭領土不現實、烏克蘭不能加入北約、烏克蘭需要強大安全保障但美軍不會參與維和,接着是美俄跳過歐洲直接在沙特談判,再來是特朗普拋出礦產協議強迫澤連斯基(Volodymyr Zelensky)簽署,但兩人隨後在2月28日公開交惡,接着特朗普在3月4日暫停所有對烏軍援。雖說歐洲已表態繼續支持烏克蘭,但這必定衝擊本就脆弱的俄烏前線。

以上種種,不論是提倡在加沙種族清洗、或是無情拋棄烏克蘭,都讓習慣美國「體面」的各方大感不適,直呼美國外交已經「墮落」,而特朗普就是讓美國道德淪喪的「罪魁禍首」。但回顧歷史,特朗普當前的外交「變法」雖然挑戰傳統,卻似乎不是毫無傳統可循。

2025年3月4日,美國總統特朗普在美國國會大廈向國會聯席會議發表演說。(Reuters)

美國四大外交傳統

2001年,美國歷史學者米德(Walter Russell Mead)曾出版《特殊的天意:美國外交政策及其如何改變世界》(Special Providence: American Foreign Policy and How it Changed the World)一書,回顧過去影響美國外交政策的四種思想傳統:漢密爾頓主義(the Hamiltonians)、威爾遜主義(the Wilsonians)、傑斐遜主義(the Jeffersonians)、傑克遜主義(the Jeffersonians)。

其中,漢密爾頓主義重視商業貿易,希望通過擴大貿易和商業策略取代戰爭零和遊戲,所以往往主張自由航行、門戶開放、貨物與資金的自由流動、穩定的貨幣與金融體系,因為通過國際貿易帶來經濟繁榮,就是美國的國家利益所在。而這種傾向其實帶有濃厚的早期英國殖民者色彩,只不過美國的地理環境有所不同,因此漢密爾頓主義不只聚焦傳統的大西洋,更展望印度洋與太平洋。總之,這派往往強調促進國際貿易就是美國的國家利益。

威爾遜主義則認為美國與世界的接觸具有道德意義。顯然,這種思路根植於清教文化與美國的傳教士傳統,主張美國應該積極對外「傳教」,過去是促成各地社會、經濟、醫療和宗教革命,當代則是發揚所謂自由民主話語,也就是宣揚民主制度比其他制度更能穩定世界,且是相對現代化的進步制度。整體來說,威爾遜主義強調外宣與外援,希望創建一個擁有自由民主與法治,且接受美國價值觀的世界秩序。

傑斐遜主義則關心美國國內的民主和公民自由,希望限制美國的海外參與,其實也就是典型的孤立主義。在傑斐遜主義看來,過度捲入海外爭端會對國內革命帶來危險,國內利益集團在海外推廣價值觀念則會無可避免走向腐化,甚至可能導致美國捲入戰爭。因此對傑斐遜主義者來說,美國的國家利益就是捍衛國內民主,而非向海外拓展民主,更遑論介入戰爭。

而傑克遜主義雖也有孤立主義底色,卻比傑斐遜主義更具民粹色彩、更加反精英。這派主張,美國的國家利益在於促進人民的政治和經濟福祉,人民高於政府、人民公投優於精英決策、國內利益先於海外戰略,可想而知,其也必然對所謂人道主義干預、國際法表示懷疑。

但這不表示傑克遜主義就是純粹的孤立主義。因為這派也同意,為了捍衛國家利益,美國領導人必須狡猾機靈、強硬有力,如果有需要,也可以拋棄禮義廉恥、先發制人,甚至可以發動戰爭。而一旦宣戰,美國就必須動員所有可用力量,浴血奮戰直到勝利。

《時代》雜誌2016年12月刊,該年首次上任美國總統的特朗普當選《時代》年度風雲人物。

其實如果仔細推敲,傑克遜主義似乎是無法消解的矛盾集合體,既要孤立又要干預,既要人民意志又要強人領導,既要經濟發展又要發動戰爭;不過米德表示,這正是美國公眾社會、文化和宗教價值觀的表達,在懷疑精英階層的同時,又願意為了自己所信仰的美國價值觀與文化而戰,藴含了充滿個人主義的勇氣,說到底就是美國例外論與愛國主義的融合。

整體來說,這四種傳統可以約略投射為商人、傳教士、律師、軍人的價值觀和視野,也反映了不同群體對於美國國家利益的不同看法:漢密爾頓主義聚焦經濟利益,威爾遜主義重視道德秩序,傑斐遜主義注重內部民主,傑克遜主義則回應基層民意。當然米德也指出,美國外交政策就是不斷在四種方法間切換,相互結合、補充、抵消,來最大化美國的國家利益,因此在實際操作中,美國的外交政策並非鐵板一塊,而是對針對具體問題,展演不同流派的聯手、內鬥,導致美國的外交行動複雜且無常,既能面向社會主義陣營大喊民主、自由、人權,又能同時在拉美、中東默默支持獨裁政府。

不過米德也同時警告,冷戰以來美國外交政策主軸,基本是被漢密爾頓主義、威爾遜主義兩大派把持,強調面向全球、輸出民主,雖然偶爾會與傑斐遜主義對話,卻嚴重忽略傑克遜主義所代表的民間星火。而這種長期趨勢,可能會在未來招致強烈反撲,顛覆冷戰之後的美國外交戰略。

平心而論,這種說法在2001年書籍出版時,還沒有看到明顯的現實應驗。2008年《新左派評論》更對《美國外交政策及其如何改變世界》提出批評,抨擊米德「對歷史上的傑克遜主義進行有力頌揚」、「對堅強排外的社群進行讚美」;另外也有評論認為,米德的說法不過是美國例外論的陳腔濫調。

但2016年特朗普崛起後,批評聲便很快被關注蓋過,因為這些分析在某種程度上,成了理解時代巨變的超前預言。

2025年3月4日,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯特朗普)發表第二任期首個國會演說。(REUTERS)

特朗普與傑克遜主義

回顧特朗普第一次代表共和黨參選,各種突破政治正確的發言不僅震驚美國政壇,更是衝擊全球閲聽人。對內,特朗普主張嚴格限制移民、打壓進步主義話語;對外,特朗普宣稱要退出各種國際組織與建制,甚至包括退出北約、要求盟友提高軍費負擔。種種反建制作法,嚴重衝擊了外界對於美國總統的既定想像,各方不禁議論紛紛:美國政治怎麼了?

這種背景下,米德2001年提出的傑克遜主義復歸,成了各方理解特朗普言行的重要來源。一來,米德定義的傑克遜主義本就不信任傳統進步派精英,而反覆批判所謂「華盛頓沼澤」、「深層政府」的特朗普,自然成支持者眼中的當代「超人」;二來,傑克遜主義雖然尚武,卻也反對「無用的海外干預」,因此面對特朗普所謂「北約浪費美國人民的納稅錢」,支持者當然會認為特朗普抓到了問題關鍵、看到了前人都沒看到的問題。

三來,圍繞左與右、進步與保守的文化戰爭在美國愈演愈烈,但進步派精英解決不了美國的失業率高漲、經濟衰退,立場保守的傑克遜主義自然寄望滿嘴政治不正確的特朗普;四來,傑克遜主義也信奉美國例外論,儘管他們整體上對於外交政策或國際秩序不感興趣,但當他們認為「美國受威脅」時,也會支持對外強硬,因此部分特朗普的對外干預與強硬立場,其實對他們來說不算矛盾。

根據米德本人2017年在《外交事務》雜誌的分析,近幾十年來,展望全球秩序的視角愈發受到懷疑,從恐怖主義氾濫、金融危機爆發,再到中俄等地緣政治對手崛起,種種現象都令美國民眾備感危機,也為傑克遜主義的復興提供了土壤。這段過程中,全球主義者(漢密爾頓主義和威爾遜主義)對美國外交政策思想的掌控地位逐漸鬆動,民族主義、排斥全球思維的話語開始取而代之。

而特朗普之所以崛起,與他本人是否為傑克遜主義者無關,但與他看到、且把握了美國政治中這支巨大力量息息相關。這些支持特朗普的傑克遜主義者,一方面認為美國是美國人民的民族國家,而不是推動普世價值的政治實體,所以政府應該更關心國內事務;另一方面,進步派精英對多元文化主義的積極宣導,也讓傑克遜主義者認為自己遭受圍困、價值觀受到攻擊,因而對政治正確、移民懷有敵意。

圖為2021年1月6日,美國時任總統特朗普(Donald Trump)的支持者聚集,因拒絕承認2020年總統大選結果,圍堵國會山莊並闖入大樓,爆發騷亂。(Getty Images)

整體來說,米德認為傑克遜主義的復歸源於進步派精英與基層群眾日漸脱節,導致前者在考慮國家利益時,很難理解非精英公民的思想、價值觀以及真正在乎的政策重點,而2016年總統大選就是這一矛盾的公開炸裂。米德當時就曾戲謔說到,「如果你想了解特朗普不可理解的總統任期,那你需要了解美國第七任總統(也就是傑克遜本人,Andrew Jackson)。」

當然,特朗普第一任期所為是否真的「讓美國再次偉大」,答案恐怕相當見仁見智,但其落選引發的支持者衝擊國會山風暴,卻凸顯傑克遜主義的不甘與憤怒,也為2024年的捲土重來埋下伏筆。

聚焦「特朗普2.0」,這次在戰爭的大背景下,傑克遜主義的作用發揮得格外明顯,烏克蘭議題就是最佳案例。不論澤連斯基與特朗普的白宮罵戰,是否為特朗普與萬斯故意為之,促成停火都已經是美國當前的戰略主軸,這符合傑克遜主義的核心教條:反對美國進行無用的海外干預。因此特朗普在拋棄烏克蘭上也毫無道德包袱,從直接宣布美方不讓烏克蘭加入北約也不會派兵維和,再到不斷暗示澤連斯基下台,接着是迫使烏克蘭簽署礦產協議,再來是直接中斷軍援。有了民意加持,特朗普將過去用於伊朗的極限施壓直接轉嫁給烏克蘭,用得毫無違和、理所當然。

另一個顯著案例,就是特朗普與馬斯克(Elon Musk)對美國國際開發署(USAID)的癱瘓。在傑克遜主義者眼中,這個組織當然也是輸出沒用的自由民主價值、浪費納稅人血汗錢的貪腐集合體,因此特朗普就職後便也「新官上任三把火」,先是關閉USAID的官方政府網站,馬斯克更稱USAID是「仇恨美國的激進左翼馬克思主義者的毒蛇窩」、「一個騙局」。2月14日,政府效率部決定不再交付原來分配給國家民主基金會的資金,導致USAID實質處於癱瘓狀態。

2025年2月27日,美國華盛頓,被解僱的美國際開發署 (USAID) 員工返回辦公室收拾個人物品後,其中一名被解僱員工Lori Brock情緒激動。(Reuters)

至於為何主張減少海外干預的特朗普,會轉而對拉美拾起「新門羅主義大棒」,甚至放話併吞加拿大、接管加沙,傑克遜主義當然也能給出解釋。如前所述,傑克遜主義與強調孤立的傑斐遜主義本就不同,前者具有濃厚民粹主義底色,認為只要是「為了捍衛國家利益」,連戰爭都可以發動,畢竟既要孤立又要干預、既要人民意志又要強人領導、既要經濟發展又要發動戰爭,本身就是傑克遜主義的內生矛盾。

換句話說,只要領導人能夠說服民眾「這是國家利益」,孤立主義也能立刻被好戰口號取代,這就是傑克遜主義民粹底色的展現。因此觀察「特朗普2.0」,這位商人總統在公開論述俄烏戰爭與拉美、加沙時,明顯是採用了不同的話語體系與情境:針對烏克蘭,特朗普宣稱美國所有挹注都是徒勞,應該盡快認賠殺出,事後再用礦產收益填補損失;但針對拉美,特朗普便宣稱「中國滲透」正在威脅,主張武力奪回巴拿馬運河;針對加沙,特朗普則是算準了同情以色列是支持者間的立場主流,所以即便已經承諾要退出中東,為了以色列卻可以直接轉彎成「美國準備接管加沙」,有部分分析認為這是對MAGA的背叛,問題是這種聲音並不是來自MAGA陣營,而是不被特朗普魅力統攝的群體,這就間接說明了,「背叛」成立與否,關鍵在於支持者的感受,而非客觀現實。

當然,宣稱接管加沙、收回巴拿馬運河,或許更多是醉翁之意不在酒的虛張聲勢,是手段而非目的本身;但特朗普能宣之於口並獲支持者肯認,證明了傑克遜主義的複雜多變,以及領導人本身調動民粹、進行政治表演的重要。

此外,所有行動都有應負的成本。例如特朗普與馬斯克癱瘓USAID的直接效果,就是降低美國輸出「自由民主」話語的力道,不少全球南方國家、乃至中俄恐怕都會暗自拍手叫好,但美國外交中的威爾遜主義者就不怎麼開心,因為這等於自棄冷戰以來的軟實力耕耘,尤其馬斯克也已放話要對美國之音(VOA)、自由歐洲電台(RFE)開刀,相關動作或許陸續會來。這就如前所述,不同群體認知的國家利益有所不同。

而也正如外人批評特朗普背叛MAGA、MAGA陣營卻不認為,拋棄烏克蘭、重拾「新門羅主義」、放話「接管」加沙、癱瘓USAID,究竟是美國外交的「墮落」或「進步」,也是取決於觀察者所處的團體。對於非傑克遜主義者來說,現在的美國或許是近百年來最「墮落」的時候,但在傑克遜主義者看來,現在的美國無疑持續轉往「理想狀態」,持續甩脱過去、走向「進步」。

當然,從特朗普第一任期來看,許多驚人承諾經過4年都沒兑現,例如退出北約,可見傑克遜主義雖借特朗普之手擠進白宮核心,卻沒能完全凌駕於其他三派傳統,甚至還受到掣肘;這次特朗普再度歸來,權勢都比過上升不少,但究竟能將傑克遜主義推進到什麼程度,這場「變法」又能持續多久?能否後被共和黨下一位總統候選人繼承?4年之後再看,應該會有更清晰的答案。

說到底,烏克蘭的悲劇是美俄共同促成,特朗普與萬斯罵走了澤連斯基,也挽救不了美國作為戰爭罪人的事實。