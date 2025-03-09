朝鮮官方首證實研製核動力潛艇 金正恩視察軍艦建造廠
撰文：張涵語
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朝鮮官方3月8日首次公開正在建造的核動力戰略潛艇的圖片，同時報道領袖金正恩視察建造軍艦的主要造船廠，並指海上主權是國權核心，海軍核武化是反映維護主權意志的重要內容。
據朝中社報道，朝鮮領導人視察核動力潛艇建造項目，並警告稱，平壤的海上防禦能力將「在任何必要的水域不受限制地充分展示」。
在首爾漢陽大學任教的韓國潛艇專家Moon Keun-sik表示，圖片中的海軍艦艇大概為6,000噸級或7,000噸級，可攜帶約10枚導彈。
Moon Keun-sik還稱，鑑於朝鮮面臨的嚴厲制裁，這艘潛艇可能是在俄羅斯的幫助下建造的，以換取朝鮮提供武器和軍隊來支持正處於俄烏戰爭的俄羅斯。
核動力潛艇是金正恩在2021年一次重要政治會議上承諾推出的一系列先進武器之一，旨在應對他認為不斷升級的美國軍事威脅。此後，朝鮮進行了一系列測試活動以獲取這些武器。
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