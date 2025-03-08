美國月球航天器「雅典娜」着陸月球後側翻　提前結束任務

當地時間3月7日，美國私營企業「直覺機器（Intuitive Machines）」公司表示，該公司研發的月球着陸器「雅典娜」6日在月球着陸時側翻，導致電池耗盡後無法繼續充電，任務已提前結束。



「直覺機器」公司說，「雅典娜」傳回地球的圖像顯示，其在月球表面側翻。結合太陽光角度、着陸器太陽能電池板的方向以及環境溫度等因素，任務團隊認為「雅典娜」無法充電，因此其任務已提前結束。

2025年2月26日，美國佛羅里達，圖為「雅典娜」搭乘獵鷹9號火箭升空。（Getty）

着陸器在電池耗盡之前仍加速完成了幾項科學任務，相關團隊正在評估收集到的數據。該公司表示，「雅典娜」着陸區域有地形崎嶇等不利條件，此次任務為未來探索相關區域提供了經驗。

美國航天局7日發布的消息說，「雅典娜」着陸點距離預定目標位置超過400米。雖然着陸情況不及預期，但這是迄今最靠近月球南極點的着陸點。美航天局負責太空技術的副局長Clayton Turner表示，儘管此次任務沒有實現預定目標，但為美國繼續發展「月球商業運載服務計劃」提供了參考。

「雅典娜」於2月26日搭乘美國太空探索技術公司的「獵鷹9號（Falcon 9）」火箭發射升空。着陸器攜帶了美航天局多種科技設備，包括鑽探設備和質譜儀、激光反向反射器陣列等，原計劃在任務期間測量月球土壤中可能存在的資源、測試通訊技術等。

美國太空總署在2025年3月8日於社交平台發布照片，圖為「雅典娜」在着陸月球不久後拍攝的照片。（X@NASA）

「雅典娜」是「直覺機器」公司發射的第二個月球着陸探測器，其着陸情形與該公司首個月球着陸器「奧德修斯」（Odysseus）相似。去年2月22日，「奧德修斯」在月球着陸，但在降落到月面時側翻，導致供電和通訊能力受限，任務提前結束。

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