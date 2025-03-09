以色列逾50獲釋人質聯署　促內塔尼亞胡全面履行停火協議

已獲釋的50多名以色列人質周五（3月7日）聯署促請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）全面執行加沙停火協議，確保仍遭扣押的人質能夠安全返回家園。也門胡塞叛軍則警告，以色列若繼續暫停加沙的人道准入，他們將恢復對以色列的海上攻擊。



在以哈第一階段停火協議下獲釋的56名以色列人質當晚在社媒平台Instagram發表公開信中說：「我們這些經歷過地獄般折磨的人清楚知道，如果重新開戰，留下來的人可能性命不保。」

2025年2月16日，耶路撒冷，圖為內塔尼亞胡在魯比奧（不在圖中）訪問期間舉行聯合記者會。（Reuters）

他們促請內塔尼亞胡政府「一次性」全面履行停火協議。在這封公開信上簽字的人質當中，包括妻兒在加沙被囚禁期間死亡的比巴斯（Yarden Bibas）。

▼聯署信全文如下

目前還有58名人質在哈馬斯手中，但以軍相信其中34人已死亡。

周五較早時，哈馬斯發布了一段視頻，顯示一名22歲的以色列人質安格雷斯特（Matan Angrest）仍然活着。他在視頻中呼籲以色列當局執行加沙停火協議的第二階段。

哈馬斯代表團已在周五抵達開羅，參與討論推進加沙停火協議第二階段談判。

哈馬斯官員告訴法新社，代表團將向埃及調解員提出，要以色列執行停火協議、開始第二階段談判，並開放邊境口岸，允許人道主義援助進入加沙。哈馬斯希望達成確保永久徹底停火的全面協議。

以哈第一階段停火協議3月1日到期後，以色列建議將協議延長至下個月中旬，哈馬斯則堅持推進第二階段停火。按照以哈今年1月在卡塔爾、埃及和美國斡旋下達成的三階段停火協議，第二階段將討論雙方繼續交換被扣押人質、以軍全面撤離加沙等事宜。

為了對哈馬斯施壓，以色列3月2日決定暫時不讓人道物資進入加沙地帶。

也門胡塞武裝領導人胡塞則在周五警告，如果以色列不在四天內恢復讓人道援助進入加沙，胡塞武裝分子將恢復對以色列的海上攻擊。

胡塞在胡塞武裝控制的馬西拉電視台發表講話說：「我們將給予調解方四天時間，促使援助物資進入加沙。如果到時通道仍然關閉，援助繼續受阻，我們將恢復對敵人的海上行動。」

2025年3月2日，耶路撒冷，圖為示威者上街要求人質獲釋。（Reuters）

這是胡塞武裝領導人一周內第二次向以色列發出威脅。胡塞上星期天（2日）曾警告，如果以色列繼續違反加沙停火協議，胡塞武裝將恢復對以色列城市及相關商船的襲擊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

