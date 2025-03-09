美國擬議短期撥款法案 料批近9千億美元開支以免政府停擺
撰文：官祿倡
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美國共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）周六（3月8日）公布一項持續至今年9月的短期撥款法案，眾議院預料下周二（3月11日）對此進行投票，以避免部份聯邦政府機構因財困在14日停擺。總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲在眾議院佔多數的共和黨人為此進行投票，以緩解政府財困。
路透社報道，這份長達99頁的草案指出，將提供8925億美元（約6.9萬億港元）用於國防開支，較上年多投入約60億美元（約466億港元），但同時減少約130億美元（約1010億港元）的非國防開支，共和黨人相信聯邦政府各部門的開支低於去年財政預算，因而能負擔此項法案。
擬議增加補貼的費用包括已批准加薪的部隊人員與建造潛艇的費用，以及為特朗普政府旗下致力打擊非法移民的移民及海關執法局（ICE）提供額外經費。
美國富豪馬斯克（Elon Musk）所領導的政府效率部自新政府上任來大刀闊斧削減聯邦政府開支。報道指今次共和黨所擬議的臨時法案，其中有關削減非國防開支的部份並不會與馬斯克的裁撤工作合作，約翰遜指削減非國防開支的費用可從明年的政府開支中彌補。
美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）對此表示反對，眾議院撥款委員會主席Rosa DeLauro指，這是白宮的權利爭奪，或令馬斯克與特朗普進一步竊取美國人利益。
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