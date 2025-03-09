以哈擬進行下階段停火談判　哈馬斯呼籲增加人道援助

以色列與哈馬斯（Hamas）3月8日分別表示正準備下一輪停火談判，其中哈馬斯稱對第二階段停火談判「有積極迹象」，並同時呼籲外界增加對加沙地帶的人道援助。



路透社報道，哈馬斯的談判代表身處開羅，與埃及的調解人員協調第二階段停火談判，冀為以哈戰爭劃上句號。該組織發言人 Abdel-Latif Al-Qanoua在聲明中表明，哈馬斯已準備參與符合民眾需求的第二階段談判，亦敦促各方加強對加沙的援助，以及解除封鎖。

哈馬斯代表與埃及情報部門首長Hassan Mahmoud Rashad會面後再發另一篇聲明，指組織已批准成立一個「全國及獨立」的加沙管理委員會，直到當地舉行大選為止。

2025年2月11日，在以色列與哈馬斯停火期間，載有人道救援物資和燃料的卡車從加沙走廊駛過埃及一側的拉法邊境口岸。（Reuters）

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室同日稱，以方接受斡旋停火談判

以色列與哈馬斯在1月19日達成停火協議並推進首階段停火，雙方同意互相釋放人質的首階段停火於3月2日屆滿，但雙方對停火細節互有矛盾，後續停火談判一度停滯。之後以色列同意就美國方案延長首階段停火以待哈馬斯談判。