以哈擬進行下階段停火談判 哈馬斯呼籲增加人道援助
撰文：官祿倡
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以色列與哈馬斯（Hamas）3月8日分別表示正準備下一輪停火談判，其中哈馬斯稱對第二階段停火談判「有積極迹象」，並同時呼籲外界增加對加沙地帶的人道援助。
路透社報道，哈馬斯的談判代表身處開羅，與埃及的調解人員協調第二階段停火談判，冀為以哈戰爭劃上句號。該組織發言人 Abdel-Latif Al-Qanoua在聲明中表明，哈馬斯已準備參與符合民眾需求的第二階段談判，亦敦促各方加強對加沙的援助，以及解除封鎖。
哈馬斯代表與埃及情報部門首長Hassan Mahmoud Rashad會面後再發另一篇聲明，指組織已批准成立一個「全國及獨立」的加沙管理委員會，直到當地舉行大選為止。
以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室同日稱，以方接受斡旋停火談判
以色列與哈馬斯在1月19日達成停火協議並推進首階段停火，雙方同意互相釋放人質的首階段停火於3月2日屆滿，但雙方對停火細節互有矛盾，後續停火談判一度停滯。之後以色列同意就美國方案延長首階段停火以待哈馬斯談判。
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