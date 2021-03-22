一分鐘看世界｜中美「吵着談」、亞裔人心惶惶、歐洲復用阿斯利康

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-22 07:04

今天是3月22日星期一，以下是你今天需要知道的國際新聞：

中美2+2會談

美國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文3月18日至19日於美國阿拉斯加州與中國中共中央政治局委員楊潔篪及外長王毅舉行會談。雙方在開場致辭期間上演言論交鋒，惟中美似乎都需要一場「失敗的會談」。會談早就存在陰影，但中美重啟會談是一種進步。中美衝突不僅是兩國衝突，它顯示圍繞西方構築的國際秩序，愈發無法反映以中國為代表的一眾發展中國家的訴求……（點擊了解更多）

中美2+2：圖為3月18日，美國國務卿布林肯（右二）、美國國家安全顧問沙利文（右一）、中國中共中央政治局委員楊潔篪（左二）及中國外長王毅（左一）在美國阿拉斯加州舉行會談。（AP）

阿斯利康疫苗

歐洲有人接種英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後，出現血栓症狀。歐洲藥品管理局及世界衛生組織宣布疫苗是安全有效後，法國、德國及意大利19日起恢復使用阿斯利康疫苗。惟疫苗供應或因原料問題出現短缺，可能對歐洲的接種計劃造成阻礙……（點擊了解更多）

↓有關阿斯利康疫苗的照片，請點擊放大觀看：

美國亞裔困境

美國佐治亞洲亞特蘭大3月16日有3間水療中心發生槍擊案，造成8人死亡，當中至少6人為亞裔女子。三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍17日遭一名白人男子打傷。很多亞裔人士因語言、文化等原因沒有舉報，或案件不列作種族歧視案處理，其實得到大眾注意的案件，往往只是冰山一角。亞裔美國人不時遭到襲擊，但被界定為仇恨犯罪的個案卻很少，亞裔人士或有冤無路訴……（點擊了解更多）

↓謝婆婆受傷後的情況

美日關係

隨着日本首相菅義偉4月初將訪問美國與總統拜登會面，美日近日互動也愈來愈值得關注。日本首相菅義偉21日提到自己4月訪問美國一事，他希望加深與美國總統拜登的私人互信關係。日本防衛相岸信夫與美國國防部長奧斯汀3月16日會談，罕見以台灣海峽突發事態為議題。美日或會在防務上加強合作。傳美國和日本已開始討論，最快會在2021年內舉行防衛釣魚台（日方稱尖閣諸島）的大規模聯合軍事演習。

緬甸政變

緬甸媒體3月20日引述消息指，由被罷免的緬甸國會議員成立的聯邦議會代表委員會（CRPH）與多個少數民族武裝組織對話，他們有意組成聯邦軍，作為屬於緬甸聯邦的武裝部隊。報道引述一份在互聯網上流傳的名單稱，有15個少數民族武裝組織同意參與……（點擊了解更多）

緬甸政變：圖為3月19日，緬甸仰光警員扣押一名示威者。（Reuters）

歐盟制裁華官

路透社3月17日引述歐盟2名外交官表示，歐盟當日達成協議，決定就新疆人權問題制裁中國，是歐盟自1989年天安門事件以來首度對華制裁。報道稱，歐盟同意制裁4名中國人士及1個實體，措施包括禁止入境及凍結資產。中國官媒《環球時報》19日指，知情的消息人士透露，北京正制定針對歐盟的反制措施……（點擊了解更多）

中國外交部發言人趙立堅3月18日警告歐盟不要一意孤行。（Twitter@MFA_China）

朝馬斷交針對誰？

朝中社3月19日報道，朝鮮不滿馬來西亞批准將一名朝鮮人引渡至美國受審，宣布中斷與馬來西亞的外交關係，並警告美國會因此付出代價。朝鮮駐馬來西亞大使館人員21日前往機場，離開馬來西亞，大使館臨時代辦金裕成臨行前稱，吉隆坡會為已發生的事情承擔後果。中國澎湃新聞19日引述吉林大學東北亞研究院副教授王簫軻稱，朝鮮宣布斷交與馬來西亞沒什麼關係，此舉主要還是針對美國……（點擊了解更多）

↓朝鮮與馬來西亞斷交後，朝鮮駐馬大使館準備離開：

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