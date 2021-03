三藩市75歲華裔婆婆遇襲案僅冰山一角？　亞裔人士為何敢怒不敢言

撰文: 成依華 最後更新日期: 2021-03-20 17:59

美國三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍(Xie Xiao Zhen,音譯)3月17日遭一名白人男子打傷,不但她大罵疑犯的片段在網絡熱傳,也更讓公眾關注華裔、亞裔人士遭遇歧視的議題,尤其是很多亞裔人士因語言、文化等原因沒有舉報,或案件不列作種族歧視案處理,結果得到大眾注意的案件,往往只是冰山一角。

↓謝婆婆受傷後的情況↓

在2020年3月至2021年2月期間,制止仇恨亞太裔美國人組織(Stop AAPI Hate)共收到3,795宗仇恨事件的舉報,當中68%為言語騷擾,11%涉及肢體暴力。惟組織認為,這些數字仍只是反映真實情況的某一部份。

存在大量沒舉報個案

美國新聞網站PolitiFact引述美國仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate & Extremism)總監萊文(Brian Levin)報道,針對亞裔美國人的仇恨犯罪存在大量沒有舉報的個案。

2021年3月中,美國費城(Philadelphia)民眾參與反歧視活動,呼籲停止鼓吹「白人主義」(Reuters)

文章指出,部份亞裔人士不願向執法部門舉報,原因包括存在語言或文化上的障礙、不信任警察,又或受害人並非公民,擔心因舉報而影響移民身份等。其次,在現實情況,往往很難證明涉事者是否因種族原因而作出言語或肢體攻擊。

美國也有政界人士希望解決現行的問題,文章稱,佐治亞州長肯普(Brian Kemp)2020年6月就此簽署新法案,對種族仇恨犯罪增加更多罰則。美國總統拜登(Joe Biden)上任後也多次批評針對亞裔的暴力行為。

圖為2021年3月19日,美國總統拜登到佐治亞州亞特蘭大於亞裔美國人領袖會面,其後發言。(Reuters)

在新冠肺炎(COVID-19)疫情之下,這個問題卻可能更難解決,皮尤研究中心(Pew Research Center)2020年7月發布的調查便顯示,31%受訪亞裔成年人曾因種族原因而遭譭謗或嘲笑,26%擔心遭威脅或肢體暴力,令他們面對更大的困難。