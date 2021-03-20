三藩市75歲華裔婆婆遇襲案僅冰山一角？　亞裔人士為何敢怒不敢言

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-20 17:59

美國三藩市75歲華裔婆婆謝肖珍（Xie Xiao Zhen，音譯）3月17日遭一名白人男子打傷，不但她大罵疑犯的片段在網絡熱傳，也更讓公眾關注華裔、亞裔人士遭遇歧視的議題，尤其是很多亞裔人士因語言、文化等原因沒有舉報，或案件不列作種族歧視案處理，結果得到大眾注意的案件，往往只是冰山一角。

↓謝婆婆受傷後的情況↓

在2020年3月至2021年2月期間，制止仇恨亞太裔美國人組織（Stop AAPI Hate）共收到3,795宗仇恨事件的舉報，當中68%為言語騷擾，11%涉及肢體暴力。惟組織認為，這些數字仍只是反映真實情況的某一部份。

存在大量沒舉報個案

美國新聞網站PolitiFact引述美國仇恨與極端主義研究中心（Center for the Study of Hate & Extremism）總監萊文（Brian Levin）報道，針對亞裔美國人的仇恨犯罪存在大量沒有舉報的個案。

2021年3月中，美國費城（Philadelphia）民眾參與反歧視活動，呼籲停止鼓吹「白人主義」（Reuters）

文章指出，部份亞裔人士不願向執法部門舉報，原因包括存在語言或文化上的障礙、不信任警察，又或受害人並非公民，擔心因舉報而影響移民身份等。其次，在現實情況，往往很難證明涉事者是否因種族原因而作出言語或肢體攻擊。

美國也有政界人士希望解決現行的問題，文章稱，佐治亞州長肯普（Brian Kemp）2020年6月就此簽署新法案，對種族仇恨犯罪增加更多罰則。美國總統拜登（Joe Biden）上任後也多次批評針對亞裔的暴力行為。

圖為2021年3月19日，美國總統拜登到佐治亞州亞特蘭大於亞裔美國人領袖會面，其後發言。（Reuters）

在新冠肺炎（COVID-19）疫情之下，這個問題卻可能更難解決，皮尤研究中心（Pew Research Center）2020年7月發布的調查便顯示，31%受訪亞裔成年人曾因種族原因而遭譭謗或嘲笑，26%擔心遭威脅或肢體暴力，令他們面對更大的困難。