傳菲律賓前總統杜特爾特為逃ICC逮捕令抵港　現身灣仔演講

據美媒報導，正因涉反人類罪受國際刑事法院（ICC）調查的菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）今日（9日）現身灣仔，外界傳其為逃避ICC簽發的逮捕令而於7日抵港。

今日下午，他攜女兒、副總統薩拉（Sara Duterte）共同於修頓球場出席活動，為其所屬政黨的參議員候選人拉票，引來數千人到場支持，人潮洶湧。



國際刑事法院正就杜特爾特在任內鐵腕掃毒、涉嫌反人類罪進行調查。菲律賓政府新聞發言人Claire Castro今日對媒體表示，無法就此進行評論，但指若國際刑事法院正式发出逮捕令，当局将对杜特爾特发布暂缓出境令，禁止其在未獲法院許可的情況下離境。

早前有菲律賓媒體報道，ICC逮捕令已在8日簽發，而該消息被提前泄漏給杜特爾特一方。

杜特爾特今日在演講中談及ICC或對他發出逮捕令的傳聞，重申他已準備好坐牢。他表示：「我有什麼罪？我在我的時代所做的一切，都是為了讓菲律賓人能有一點和平與安寧。」

杜特爾特2025年2月13日出席菲律賓中期選舉的競選活動（REUTERS）

他稱：「如果這就是我一生的命運，沒關係，我會接受。如果我被捕入獄，我也無計可施。」杜特爾特還開玩笑呼籲支持者為他修建紀念碑捐款，並在紀念碑上展示他持槍畫像。

Castro重申，菲律賓當局將配合國際刑警組織的逮捕行動，但也表示自菲律賓2019年退出ICC後，該國已不再屬於ICC的管轄範圍。

總統傳訊秘書傑Jay Ruiz則表示：「政府已為任何可能發生的情況做好準備」。

杜特爾特曾於任內進行「反毒戰爭」，引發法外處決、執法人員濫用私刑等問題。據菲律賓官方資料，自2016年以來，逾6000人在警察的掃毒行動中死亡。當地組織或外國人權組織則認為真實數字可能高達3萬人。