紐約長島爆發大規模山火　州長宣布進入緊急狀態｜有片

美國繼1月洛杉磯爆發大範圍山火後，紐約州長島（Long Island）3月8日（周六）同時爆發多宗山火，並迅速蔓延，紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）已宣布進入緊急狀態（a state of emergency）。



網上出現美國紐約州長島爆發大規模山火的影片：

據英國《衛報》報道，紐約州長島8日爆發大規模山火，在強風下，大火在野外迅速蔓延，燒毀大片土地，大量灰色的濃煙籠罩天空。山火迫使當地一座軍民兩用的機場（Francis S. Gabreski Airport）緊急疏散工作人員，國民警衛隊亦被迫撤離，並關閉一條附近主要高速公路。

據報道，州長霍楚爾已宣布進入緊急狀態，並表示州政府正積極應對這場火災，鑑於部份房屋、化工廠和亞馬遜的倉庫都面臨山火的威脅，可能有更多人員需要撤離。

霍楚爾在接受採訪時表示：「目前情況仍處於失控狀態，我們看到民眾不得不從西漢普頓地區撤離。霍楚爾同時拒絕評估火勢範圍，僅表示火勢正在迅速蔓延。

報道指，從美國太空總署（NASA）的衛星資料可見，日出公路（Sunrise Highway）旁邊的大火和濃煙綿延約4公里（2.5英里）。