俄軍潛行天然氣管道　從後突襲庫爾斯克烏軍

俄羅斯與烏克蘭的戰事持續，路透社3月9日報道，有親俄戰爭博主稱，俄軍特種部隊利用一條天然氣管道，成功突襲部署部署在庫爾斯克（Kursk）的烏克蘭軍隊。雙方在州內小鎮（Sudzha）爆發激戰。



沿約寬1.5米管道走16公里 曾埋伏數日

路透社報道，俄羅斯致力重新控制庫爾斯克地區，最近幾天取得進展，駐庫爾斯克的基輔部隊幾乎被包圍。

親俄軍事博主Yuri Podolyaka表示，俄羅斯特種部隊潛伏在約寬1.5米的天然氣管道，於內部潛行近16公里，並在管道內等待了幾天後，於蘇賈附近位置展開行動，從後方突襲烏克蘭軍隊。

另一名親俄戰爭部落客「Two Majors」也稱，蘇賈地區正爆發激戰，俄羅斯軍隊透過一條主要天然氣管道進入該地區，令烏克蘭士兵措手不及。

俄羅斯國防部在每日更新的庫爾斯克局勢中表示，其軍隊已奪回村落Lebedevka，並佔領屬於烏克蘭的蘇梅州（Sumy）邊境一條村。

莫斯科官方沒有提及管道行動，但車臣特種部隊指揮官Apti Alaudinov在Telegram上，轉發相信是俄軍在天然氣管道內的照片。

烏克蘭軍方同日則稱，在庫爾斯克地區擊退俄軍15次，目前仍有6場衝突正在進行中。