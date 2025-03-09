澤連斯基指美烏官員下周二在沙特會談　宣烏克蘭團隊名單

俄烏戰火燃逾3年未停，事關斡旋和平的美烏官員會談即將展開，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六（3月8日）表示將在下周一（10日）訪問沙特阿拉伯並在同日拜會王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），旗下同行官員將在11日與美國官員就斡旋和平事宜展開會談。



澤連斯基在社交平台發帖透露烏克蘭團隊名單，包括外長瑟比加（Andrii Sybiha）、 國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）。

他還透露自己今日有同英國官員進行會談，討論加快達成和平的步驟，並對即將開展的美烏會晤表示樂觀，稱「烏克蘭致力於開展建設性的對話，希望討論並就必要的決定和步驟達成一致。」

特朗普的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）早前透露，他將隨國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）一同前往沙特。

圖為2025年3月2日， 歐洲國家領導人峰會在倫敦舉行後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會見記者。（Reuters）

另一方面，俄羅斯軍隊在臨近美烏官員會談期間輪番在前線猛攻。烏克蘭內政部3月8日表示，俄羅斯導彈和無人機夜間襲擊烏克蘭東部城市多布羅皮利亞（Dobropillia）和哈爾科夫（Kharkiv）地區的一個定居點，總共造成至少14人死亡，37人受傷，其中包括5名兒童。