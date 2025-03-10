萬斯攜3歲女街頭疑被挺烏示威者「追擊」　事後批對方可恥｜有片

美國副總統萬斯（JD Vance）近日因其一些被外界視為「親俄羅斯」的言論，而成為美國國內支持烏克蘭的民眾的針對目標。從網上的影片可見，萬斯在他曾擔任參議員的俄亥俄州與3歲女兒被一群前往「挺烏」集會的民眾包圍，他們質疑萬斯出賣烏克蘭（selling them out）並指他缺乏誠信（integrity）。萬斯則指，他答應與對方展開對話，期望換取民眾不要向他3歲的女兒大吵大鬧。萬斯事後在其社交平台批評示威者，指控他們為政治抗議「追擊」他的3歲女兒是混蛋的行為。



美國副總統萬斯與3歲女兒在俄亥俄州街頭，被一群支持烏克蘭的民眾質問：

綜合美國報道，這場「對話」在俄亥俄州辛辛那提市發生。一名女子對萬斯喊道：「人們正在死去」。另一名抗議者指責萬斯「出賣」烏克蘭人。

這一指控得到了示威者們的同意，有人繼續附和指，萬斯正把烏克蘭人「出賣」給俄羅斯。

萬斯當時反駁道：「恕我直言，我不同意，我認為，我們正在做的，實際上是在迫使雙方達成外交和解。」

這一說法引發示威者一連串的問題，他們追問俄羅斯是否會在結束衝突的談判中採取外交手段。

萬斯表示：「我們是在同時迫使俄羅斯人和烏克蘭人。」

隨後，萬斯找到了與示威者的共通點，肯定了他們有關「俄羅斯入侵烏克蘭」的講法。

美國副總統萬斯（JD Vance）在俄亥俄州與3歲女兒被一群前往「挺烏」集會的民眾包圍，他們質疑萬斯出賣烏克蘭並指他缺乏誠信。萬斯則指，他答應與對方展開對話，期望換取民眾不要向他3歲的女兒大吵大鬧。萬斯事後在其社交平台批評示威者，指控他們為政治抗議「追擊」他的3歲女兒是混蛋的行為。（X@vani_mehrotra）

在回應一名示威者時，萬斯指：「女士，我正在和你說話，我正努力保持尊重，我已譴責了這次侵略。」

另一名示威者反駁：「你還曾譴責過特朗普（Donald Trump，又譯川普，你曾說過特朗普是美國的希特拉（Adolf Hitler）。」

萬斯其後表示：「這是另一個問題。」

萬斯其後在社交平台撰文分享這段經歷：「今天，當我帶著3歲女兒散步時，一群支持烏克蘭的示威者尾隨我們並大喊大叫，我的女兒變得越來越焦慮和害怕。」

萬斯事後在X撰文提到被支持烏克蘭的美國民眾「追擊」：

萬斯指：「我決定與示威者對話，希望我能用幾分鐘的談話換取他們不要騷擾我的孩子。 （幾乎在場所有人都同意。） 對話雙方大部分時間都互相尊重，但如果你為了政治抗議而追趕一名3歲孩子，那你就是個混蛋。