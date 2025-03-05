特朗普演說｜講老細壞話？萬斯忘記熄咪：怎麼能講90分鐘？｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月4日前往眾議院發表上任後的首個國會演說（congress address），有媒體指這場長達100分鐘的演說是史上「最長氣」的國會演說，打破了前總統克林頓（Bill Clinton）之前保持的紀錄（88分鐘）。在演說開始前，副總統萬斯（JD Vance）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）未熄咪的對話熱傳，其中萬斯被聽到「質疑」特朗普如何能講足90分鐘。



副總統萬斯在特朗普發表演說前，忘記關掉面前的咪高峰，被錄到他與眾議院議長約翰遜的對話，他對特朗普能夠發表90分鐘的精彩演說存疑：

據英國《獨立報》報道，副總統萬斯與眾議院議長（Michael Johnson）約翰遜在特朗普發表演說前，站在講台上聊天，期間忘記關掉眼前的咪高峰導致對話流出。

萬斯表示：「順便獎一句，我認為演說會很精彩，但我不知道你（特朗普）要如何在90分鐘的時長做到這一點的。」（By the way, I think the speech is going to be great... but I don't know how you do this for 90 minutes）

約翰遜回應：最痛苦的是拜登（Joe Biden）執政期間的演說，當時的演說簡直就是一場愚蠢的競選演說。（The hardest thing was doing it during Biden, when the speech was a stupid campaign speech）。

約翰遜其後才按下咪高峰。

特朗普國會演說完整版本：

據《美國會山報》（The Hill）報道，特朗普這次國會演說長達1小時40分鐘，打破了由前總統克林頓2000年發表國情咨文（State of the Union address）長1小時28分鐘的紀錄。報道提到美國總統項目（The American Presidency Project）自1964年起就總統發言紀錄時長。