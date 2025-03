特朗普演說｜講老細壞話？萬斯忘記熄咪：怎麼能講90分鐘？｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月4日前往眾議院發表上任後的首個國會演說(congress address),有媒體指這場長達100分鐘的演說是史上「最長氣」的國會演說,打破了前總統克林頓(Bill Clinton)之前保持的紀錄(88分鐘)。在演說開始前,副總統萬斯(JD Vance)與眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)未熄咪的對話熱傳,其中萬斯被聽到「質疑」特朗普如何能講足90分鐘。



副總統萬斯在特朗普發表演說前,忘記關掉面前的咪高峰,被錄到他與眾議院議長約翰遜的對話,他對特朗普能夠發表90分鐘的精彩演說存疑:

據英國《獨立報》報道,副總統萬斯與眾議院議長(Michael Johnson)約翰遜在特朗普發表演說前,站在講台上聊天,期間忘記關掉眼前的咪高峰導致對話流出。

萬斯表示:「順便獎一句,我認為演說會很精彩,但我不知道你(特朗普)要如何在90分鐘的時長做到這一點的。」(By the way, I think the speech is going to be great... but I don't know how you do this for 90 minutes)

約翰遜回應:最痛苦的是拜登(Joe Biden)執政期間的演說,當時的演說簡直就是一場愚蠢的競選演說。(The hardest thing was doing it during Biden, when the speech was a stupid campaign speech)。

約翰遜其後才按下咪高峰。

特朗普國會演說完整版本:

據《美國會山報》(The Hill)報道,特朗普這次國會演說長達1小時40分鐘,打破了由前總統克林頓2000年發表國情咨文(State of the Union address)長1小時28分鐘的紀錄。報道提到美國總統項目(The American Presidency Project)自1964年起就總統發言紀錄時長。