葡萄牙移民「黃金簽證」買樓仍可行？　這方式更平更快

隨着全球對移民選擇的關注度不斷上升，葡萄牙成為許多尋求新生活方式人士的熱門目的地。無論是透過哪種方式移民，葡萄牙都展現出多樣的機遇與挑戰，吸引着來自世界各地的移民。



位於歐洲伊比利半島西南方的葡萄牙是歐盟27國之一，國民擁有歐盟公民權利及福利待遇。在這樣的背景下，再加上低門檻的移民政策，葡萄牙逐漸吸引愈來愈多的外國人前去定居。根據葡萄牙移民和庇護機構（AIMA）公布，截至2024年5月，外國居民人口首次突破100萬大關。

葡萄牙2012年推出一項「黃金居留許可計劃」，規定外國投資者能透過如「購房」等形式向葡萄牙進行投資，來獲得葡萄牙的合法居留身份。由於遭批評炒高樓價，葡萄牙2023年10月修改黃金簽證計劃，包括廢除供外國富豪透過投資房地產取得葡萄牙居留資格、最終獲得公民身分的措施。

自2023年開始，購置房產不再是獲得葡萄牙黃金簽證或葡萄牙公民身份的資格途徑。然而，在創葡集團（Sentinel Odyssey）舉辦的傳媒午宴上，集團CEO「葡太」Caroline Franco介紹多種移民途徑。根據葡太介紹，移民人士仍然可以透過公司購置房產再出租，成為「包租婆」或「包租公」。葡萄牙的移民選擇相對低門檻，主要途徑包括黃金簽證、工作簽證以及專才簽證。

葡太稱，目前，黃金簽證的要求最低投資金額為50萬歐元（約422萬歐元），其中，投資移民能以35萬歐元購房並用15萬歐元來運作公司。她認為，把錢用於公司運作的方式相對穩定，尤其是基金投資可能存在一定風險。葡太特別提到，葡萄牙沒有遺產稅，只要業主生前在當地留有遺囑便可以將資產留給自己想要的人。

2025年3月10日，在創葡集團（Sentinel Odyssey）舉辦的傳媒午宴上，集團CEO「葡太」Caroline Franco介紹多種移民葡萄牙的途徑。（洪怡霖攝）

不少人申請移民葡萄牙，是希望擁有一個備用居住地。由於黃金簽證的移民政策相對寬鬆，無須長期居住，每年僅需逗留7天即可維持居留身份，無需履行「移民監」要求。

除黃金簽證外，工作簽證也是另一種相對平價的可行途徑，不過工作簽證的逗留日數相較黃金簽證長。葡太提到，申請一張黃金簽證的費用為6000歐元，而申請工作簽證的身份證，費用約為200歐元，且審批速度較快，通常幾個月內即可獲批。

對於想要移民葡萄牙的人而言，學習葡文是融入當地生活的重要一步。雖然葡太表示，即使不懂葡文，生活在葡萄牙也並非不可行，但入籍需要通過語言考試，而申請永居則需要與移民官面談時使用葡文。

葡萄牙生活成本不高也是吸引移民的一個重要因素。葡太舉例指，她與丈夫兩個人正常生活，每月只需約2萬港元，便可過上較舒適的生活。