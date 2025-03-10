菲媒：國際刑警組織向杜特爾特發紅色通緝令　菲將派7000警員追捕

因涉反人類罪受國際刑事法院（ICC）調查的菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周日（3月9日）現身灣仔，外界傳其為逃避ICC簽發的逮捕令而於7日抵港。《馬尼拉時報》（Manila Times）3月10日引述消息指，國際刑警組織（INTERPOL）已經對菲律賓前總統杜特爾特發出紅色通緝令。菲律賓國家警察據指已加強戒備，將部署至少7000名警察逮捕杜特爾特。



消息人士向《馬尼拉時報》透露，當局將動員至少7000名警員追捕杜特爾特，執法人員將值守包括機場、海港在內的全國主要入境點，等待杜特爾特回國。但逮捕行動將集中在大馬尼拉市（Metro Manila）和杜特爾特的家鄉、南部省份達沃（Davao）。

一位不具名官員對《馬尼拉時報》表示：「我們正在採取一切必要的安全措施，以確保公眾安全，並履行可能因國際刑警通緝令而產生的法律義務。」

2024年11月13日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在位於馬尼拉眾議院出席，調查有關其政府實施「禁毒戰」的聽證會。（Reuters）

早前有菲律賓媒體報道，ICC將於本月8日對杜特爾特發出逮捕令，而該消息被提前泄漏給杜特爾特一方，引發外界對他為逃逮捕抵港的傳言。杜特爾特上周五（7日）抵港後，又於周日（9日）現身灣仔修頓球場出席活動並向菲律賓民眾發表演講。

杜特爾特在演講中回應傳聞稱自己已經準備好坐牢，他稱香港當局要求他避免談論政治，將會在回到菲律賓後說明此事，惟並未透露具體時間，僅稱可能在香港逗留一個月。今日早些時候，菲律賓新聞網站Politiko則引述消息指，杜特爾特將於周二（11日）返回菲律賓。

2025年2月13日，菲律賓馬尼拉，前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在大都會聖胡安的菲律賓俱樂部舉行的中期選舉前為其政黨人民民主黨（人民民主陣線）參議院候選人舉行的集會上發表講話。（Reuters）

杜特爾特因在任內鐵腕掃毒，引發法外處決、濫用私刑等問題。國際刑事法院於2021年9月對其展開調查。據菲律賓官方資料，自2016年以來，逾6000人在杜特爾特的掃毒行動中死亡。當地組織或外國人權組織則認為真實數字可能高達3萬人。