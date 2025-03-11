魯比奧：烏克蘭在和談中必須割讓領土

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）告訴媒體，烏克蘭在未來與俄羅斯達成的任何和平協議中都必須做出領土讓步。



《紐約時報》周一（3月10日）的報道說，魯比奧當天飛往沙特阿拉伯吉達參加於11日舉行的美烏會談。他在飛機上對記者說，作為結束俄烏衝突任何協議的內容之一，烏克蘭必須做出領土讓步。

魯比奧說，俄烏雙方都需要做一些困難的事情來結束這場衝突，或至少以某種方式暫停它，要達成不能用軍事手段解決問題的共識。他稱，俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭顯然「很難在任何合理的時間內把俄羅斯趕回2014年邊界」。

圖為2025年3月10日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）列訪沙特，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。（Reuters）

魯比奧還說，將在未來與俄羅斯的談判中確定俄方願意做出什麼讓步，目前「仍不知道雙方立場差距到底有多大」。

有美媒同一天報道，魯比奧稱美國希望在沙特會議上聽聽烏克蘭願意做出哪些讓步。《華盛頓郵報》也引述魯比奧的話說，如果會談進行順利，美國可能恢復對烏軍事和情報支援。

2025年2月18日，美國中東問題特使維特科夫（Steve Witkoff）在沙特阿拉伯與美國務卿魯比奧、美國家安全顧問沃爾茲、俄羅斯外交部長拉夫羅夫和俄羅斯總統外交政策顧問烏沙科夫會晤後，接受媒體採訪。（Reuters）

近期，美國暫停對烏克蘭的軍事援助和情報共享，以向烏克蘭施壓，迫使其簽署美烏礦產協議，並與俄羅斯舉行和平談判。美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）周日稱，美國已恢復與烏克蘭共享情報。

媒體引用美國官員的話說，美國目前繼續向烏克蘭提供防禦性情報，烏克蘭可用於對俄軍發動攻勢的情報則被大幅壓縮。