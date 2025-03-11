魯比奧：烏克蘭在和談中必須割讓領土
撰文：聯合早報
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美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）告訴媒體，烏克蘭在未來與俄羅斯達成的任何和平協議中都必須做出領土讓步。
《紐約時報》周一（3月10日）的報道說，魯比奧當天飛往沙特阿拉伯吉達參加於11日舉行的美烏會談。他在飛機上對記者說，作為結束俄烏衝突任何協議的內容之一，烏克蘭必須做出領土讓步。
魯比奧說，俄烏雙方都需要做一些困難的事情來結束這場衝突，或至少以某種方式暫停它，要達成不能用軍事手段解決問題的共識。他稱，俄羅斯無法征服整個烏克蘭，而烏克蘭顯然「很難在任何合理的時間內把俄羅斯趕回2014年邊界」。
魯比奧還說，將在未來與俄羅斯的談判中確定俄方願意做出什麼讓步，目前「仍不知道雙方立場差距到底有多大」。
有美媒同一天報道，魯比奧稱美國希望在沙特會議上聽聽烏克蘭願意做出哪些讓步。《華盛頓郵報》也引述魯比奧的話說，如果會談進行順利，美國可能恢復對烏軍事和情報支援。
近期，美國暫停對烏克蘭的軍事援助和情報共享，以向烏克蘭施壓，迫使其簽署美烏礦產協議，並與俄羅斯舉行和平談判。美國總統特朗普（Donald Trump, 又譯川普）周日稱，美國已恢復與烏克蘭共享情報。
媒體引用美國官員的話說，美國目前繼續向烏克蘭提供防禦性情報，烏克蘭可用於對俄軍發動攻勢的情報則被大幅壓縮。