杜特爾特因鐵腕掃毒被捕　小馬可斯「突然」順從ICC?｜新聞背後

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）此前因發動致命的「禁毒戰爭」，被國際刑事法院（ICC）以反人類罪名為由進行調查並發出逮捕令後，於周二（11日）從香港飛抵馬尼拉國際機場後旋即被捕。但其實杜特爾特2019年在任時就宣布菲律賓退出ICC，而現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）卻下令執行逮捕令，恐非單純想遵守國際法那麼簡單？



在當選總統以前，杜特爾特就在家鄉達沃（Davao）擔任多年的市長。當時就因暴力打擊毒品犯罪而獲人稱「懲罰者」。2016年他參加總統競選時承諾，要把鐵血執法手段推廣到全國，最終以40%投票率勝出。

杜特爾特2025年2月13日出席菲律賓中期選舉的競選活動（REUTERS）

「忘掉人權法吧......我會殺了你們（毒販），把你們全部扔進馬尼拉灣，把那裏的魚都養肥。」

據菲律賓政府統計，杜特爾特在任時發動的禁毒戰爭導致全國至少6,284名涉嫌販毒和吸毒的人死亡。ICC則估計，2016年7月至2019年3月期間，約1.2萬到3萬人被殺。雖然杜特爾特政府一直否認，但人權組織和其他人聲稱，禁毒戰爭期間一直有涉毒疑犯被警察及其指揮的治安維持會大規模用私刑處決。

杜特爾特堅稱他只下令警方在自衛情況下動武，並為其「毒品戰爭」辯護，自稱如可讓國家免卻毒品禍害，自己甘願「死在牢中」。

2025年3月11日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）從香港返回馬尼拉，圖為他抵達機場的影片截圖。（X@gmanews）

2019年，ICC開始調查針對杜特爾特領導下非法處決毒販，他卻單方面宣布菲律賓退出創立ICC的《羅馬規約》（Rome Statute）。ICC正就反人類罪對杜特爾特進行調查，並指相關指控發生時菲律賓仍是締約國。

3月11日杜特爾特在馬尼拉機場被捕時，他的盟友和前法律顧問班尼洛（Salvador Panelo）發表聲明說：「這是一次非法逮捕，因為ICC的逮捕令來自一個虛假的消息來源，而且該法院對菲律賓沒有管轄權。」

總統辦公室尚未明公布接下來將如何處置杜特爾特，而且目前還不清楚國際刑事法院對他提出了什麼指控。

圖為菲律賓副總統薩拉11月25日在眾議院就其辦公室涉嫌挪用公款接受調查。（Reuters）

兩大政治家族惡鬥之果？

據悉，警察不允許杜特爾特的一名律師在機場見他，也不允許質疑逮捕的法律依據。

2022年上任的小馬可斯一開始不理會ICC的逮捕令，如今卻指示警察抓獲杜特爾特，絕非「執行正義」那麼簡單。兩位總統都來自該國的政治家族，雙方從2021年結為政治同盟，幫小馬可斯贏得了總統選舉。但在組建政府時出現利益分歧，杜特爾特和薩拉（Sara Duterte-Carpio）父女因此公然反對小馬可斯，把家族權鬥擺上公眾舞台。小馬可斯政府去年11月一改口風，開始表示如果ICC發出逮捕令，它將遵從。