杜特爾特機上被捕前畫面曝光：你們乾脆殺了我算｜有片

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）遭國際刑事法院（ICC）調查並簽發逮捕令，他日前現身灣仔出席宣傳活動後，路透社3月11日引述菲律賓傳媒報道，杜特爾特返抵馬尼拉後已被逮捕。從菲律賓媒體其後發布的影片可見，杜特爾特在機上向前來拘捕他的工作人員表示：「如果你們要與外國白人結盟，你們乾脆殺了我算。」（You would have to kill me first, if you are going to ally with white foreigners）



網上流出杜特爾特在飛機上與執法人員對話的影片：

綜合菲律賓媒體報道，菲律賓總統府表示，前總統杜特爾特11日在馬尼拉阿基諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）降落後，被警方根據國際刑事法院的逮捕令逮捕。

菲律賓總統府在一份聲明中指：「馬尼拉國際刑警組織（Interpol Manila）收到國際刑事法院（ICC）發出的逮捕令的正式副本。截至目前，杜特爾特已被拘留。」

據警方消息人士透露，執行逮捕的是總統府下屬的跨國犯罪特使阿爾坎塔拉（Anthony Alcantara），他在機場當面向杜特爾特遞交逮捕令。

據網上流出的影片可見，當警方向杜特爾特宣布拘捕時，杜特爾特先用英文講：「你們乾脆殺了我」，然後用菲律賓文講：「如果你們要與外國白人結盟」。杜特爾特其後並未做出任何反抗，跟隨執法人員前往警局。

2025年3月11日，圖為菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）乘機返回馬尼拉後，在機場被捕。（X@GrayTactica）2021年7月26日，菲律賓馬尼拉，菲律賓時任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在眾議院發表第六次國情咨文 (SONA)。（Reuters）

據路透社同日引述當地媒體GMA的報道，杜特爾特在影片中質疑菲律賓政府是根據甚麼法律拘捕他。

杜特爾特在一段影片中表示：「你必須對剝奪（我的）自由做出回應」，GMA指這段影片是由杜特爾特的小女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）提供。