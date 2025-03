杜特爾特機上被捕前畫面曝光：你們乾脆殺了我算｜有片

菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)遭國際刑事法院(ICC)調查並簽發逮捕令,他日前現身灣仔出席宣傳活動後,路透社3月11日引述菲律賓傳媒報道,杜特爾特返抵馬尼拉後已被逮捕。從菲律賓媒體其後發布的影片可見,杜特爾特在機上向前來拘捕他的工作人員表示:「如果你們要與外國白人結盟,你們乾脆殺了我算。」(You would have to kill me first, if you are going to ally with white foreigners)



網上流出杜特爾特在飛機上與執法人員對話的影片:

綜合菲律賓媒體報道,菲律賓總統府表示,前總統杜特爾特11日在馬尼拉阿基諾國際機場(Ninoy Aquino International Airport)降落後,被警方根據國際刑事法院的逮捕令逮捕。

菲律賓總統府在一份聲明中指:「馬尼拉國際刑警組織(Interpol Manila)收到國際刑事法院(ICC)發出的逮捕令的正式副本。截至目前,杜特爾特已被拘留。」

據警方消息人士透露,執行逮捕的是總統府下屬的跨國犯罪特使阿爾坎塔拉(Anthony Alcantara),他在機場當面向杜特爾特遞交逮捕令。

據網上流出的影片可見,當警方向杜特爾特宣布拘捕時,杜特爾特先用英文講:「你們乾脆殺了我」,然後用菲律賓文講:「如果你們要與外國白人結盟」。杜特爾特其後並未做出任何反抗,跟隨執法人員前往警局。

2025年3月11日,圖為菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)乘機返回馬尼拉後,在機場被捕。(X@GrayTactica)2021年7月26日,菲律賓馬尼拉,菲律賓時任總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)在眾議院發表第六次國情咨文 (SONA)。(Reuters)

據路透社同日引述當地媒體GMA的報道,杜特爾特在影片中質疑菲律賓政府是根據甚麼法律拘捕他。

杜特爾特在一段影片中表示:「你必須對剝奪(我的)自由做出回應」,GMA指這段影片是由杜特爾特的小女兒維羅妮卡(Veronica Duterte)提供。