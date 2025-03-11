菲律賓總統辦公室：杜特爾特離開香港 抵達馬尼拉後被捕｜有片
菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）遭國際刑事法院（ICC）調查並簽發逮捕令，他日前現身灣仔出佈宣傳活動後，路透社周二（3月11日）引述菲律賓傳媒ABS-CBN報道，他已經返回馬尼拉。菲律賓總統辦公室同日表示，警方在他抵達後執行逮捕令，目前杜特爾特已被拘留。
路透社報道，菲律賓總統辦公室表示，馬尼拉國際刑警組織（INTERPOL）已收到ICC對杜特爾特逮捕令的正式副本，因此警方在杜特爾特抵達馬尼拉將他逮捕。
杜特爾特的前法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）強調，警方的拘捕行動並不合法，又指杜特爾特被拘捕時身邊並沒法律代表在場。
杜特爾特被指干犯反人類罪而國際刑事法院調查，但他在周日（9日）現身灣仔時，外界傳其為逃避ICC簽發的逮捕令而於7日抵港。
杜特爾特抵達機場的一刻：
《馬尼拉時報》（Manila Times）周一引述消息指，國際刑警組織已經對菲律賓前總統杜特爾特發出紅色通緝令。菲律賓國家警察據指已加強戒備，將部署至少7000名警察逮捕杜特爾特。
消息人士向《馬尼拉時報》透露，當局將動員至少7000名警員追捕杜特爾特，執法人員將值守包括機場、海港在內的全國主要入境點，等待杜特爾特回國。但逮捕行動將集中在大馬尼拉市（Metro Manila）和杜特爾特的家鄉、南部省份達沃（Davao）。
一位不具名官員對《馬尼拉時報》表示：「我們正在採取一切必要的安全措施，以確保公眾安全，並履行可能因國際刑警通緝令而產生的法律義務。」
早前有菲律賓媒體報道，ICC將於本月8日對杜特爾特發出逮捕令，而該消息被提前泄漏給杜特爾特一方，引發外界對他為逃逮捕抵港的傳言。杜特爾特上周五（7日）抵港後，又於周日（9日）現身灣仔修頓球場出席活動並向菲律賓民眾發表演講。
杜特爾特在演講中回應傳聞稱自己已經準備好坐牢，他稱香港當局要求他避免談論政治，將會在回到菲律賓後說明此事，惟並未透露具體時間，僅稱可能在香港逗留一個月。今日早些時候，菲律賓新聞網站Politiko則引述消息指，杜特爾特將於周二（11日）返回菲律賓。
杜特爾特因在任內鐵腕掃毒，引發法外處決、濫用私刑等問題。國際刑事法院於2021年9月對其展開調查。據菲律賓官方資料，自2016年以來，逾6000人在杜特爾特的掃毒行動中死亡。當地組織或外國人權組織則認為真實數字可能高達3萬人。