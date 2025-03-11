菲媒：杜特爾特被押解上飛機　女兒莎拉：父親正被送往海牙｜有片

綜合菲律賓媒體報道，前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日晚上被押解上一架專機，其女兒副總統莎拉（Sara Duterte）晚上發聲明指父親正被送往荷蘭海牙（Hague）。從網上的影片的可見，杜特爾特在工作人員押解下登上一架飛機。杜特爾特另一名女兒維羅妮卡（Veronica Duterte）則在其IG上發限時動態，控訴父親被強行押解上飛機，並不知道其目的地。



菲律賓媒體發布影片，可以見到前總統杜特爾特步上專機：

《菲律賓星報》（Philippine Star ）報道指，該報已收到一名高級警官的確認，該航班的目的地是國際刑事法院（ICC）所在地荷蘭海牙。

2025年3月11日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）晚上被押解上一架專機，其女兒副總統莎拉（Sara Duterte）發聲明指父親正被送往荷蘭海牙。從網上的影片的可見，杜特爾特在工作人員押解下登上一架飛機。（X@ABSCBNNews）

據路透社報道，杜特爾特的女兒和當地媒體指，前總統杜特爾特於11日（周二）晚上被迫登上了一架飛機。他同日上午從香港返回馬尼拉後，因國際刑事法院發出的通緝令被捕。

杜特爾特的小女兒維羅妮卡在Instagram上表示，杜特爾特已登上飛機，但家人尚未被告知飛機的目的地。

她發文指：「他們將爸爸從我們身邊帶走，送上飛機，卻不告訴我們要送他去哪裡。大家醒醒吧。」