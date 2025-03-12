小馬可斯指遵法律程序逮捕杜特爾特　副總統莎拉：冒犯菲律賓主權

乘搭飛機由香港返回馬尼拉的菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）3月11日晚被押解上另一架專機，現總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）證實杜特爾特正飛往荷蘭海牙，指當局遵循法律程序實行逮捕。副總統沙拉（Sara Duterte）對此表示反對，指逮捕程序公然冒犯菲律賓主權。



小馬可斯在記者會上證實早前傳言，相信今次逮捕遵循所有必要法律程序，形容「逮捕行動正確且恰當（the arrest was proper, correct）」，強調未以任何方式偏幫ICC，且逮捕「依照國際刑警組織要求（in compliance with Interpol）」。

2025年3月11日，菲律賓馬尼拉，圖為杜特爾特被押解至維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）附近，他當時即將登機前往荷蘭海牙受審。（菲律賓民主人民力量黨 Via Getty）

女兒沙拉：公然冒犯菲律賓主權

杜特爾特的女兒莎拉指父親的基本司法權利遭到剝奪，稱父親在未經司法救濟程序的情況下被送往海牙，批評逮捕程序公然冒犯國家主權，形容杜特爾特被押解並非出於法律正義，而是「壓迫與迫害（this is oppression and persecution）。」

杜特爾特本人則在機上與工作人員對談，稱「如果你們要與外國白人結盟，你們乾脆殺了我算。」（You would have to kill me first, if you are going to ally with white foreigners）。

國際刑事法院（ICC）當晚證實已對杜特爾特發出逮捕令，指控他在2016年至2022年擔任總統時，因涉嫌打擊毒販與吸毒者而犯下反人類罪。菲律賓在2019年退出ICC，該國目前不再屬於ICC的管轄範圍，但ICC則主張對菲律賓退出前杜特爾特涉嫌犯下的罪行擁有管轄權。