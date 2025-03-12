沙特會談｜烏克蘭願受提議立即停火30天　美恢復情報共享及援助

美國與烏克蘭代表團3月11日在沙特阿拉伯首都吉達（Jeddah）會談近9小時，以尋找結束俄烏戰爭的途徑。美國國務院發聲明表示，雙方對恢復烏克蘭持久和平方面邁出了重要步伐，烏克蘭表示願意接受美國的提議，立即實施為期30天的臨時停火，且同意可以延長期限，但前提須經俄羅斯接受並執行。此外，美國同意恢復與烏克蘭情報共享及援助，兩國也同意盡快就開發關鍵礦產達成全面協議。



圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）在沙特與烏克蘭代表舉行會談。（Reuters）

美國務院稱烏代表團致謝 兩國同意盡快達成礦產協議

美國國務院表示，雙方代表團已達成一致，將各自指定談判團隊，並立即開始談判，以實現持久和平，確保烏克蘭的長期安全。雙方代表團也討論了人道救援措施，特別是在停火期間，包括交換戰俘、釋放被拘留平民，以及送還被強制轉移的烏克蘭兒童。

聲明又提到，對於總統特朗普、美國國會和美國人民推動實現和平，烏克蘭代表團重申該國人民的強烈感謝。此外，兩國總統同意盡快達成開發烏克蘭關鍵礦產的全面協議，以擴大烏克蘭經濟並確保烏克蘭的長期繁榮和安全。

圖為2025年3月11日，美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）、國務卿魯比奧（Marco Rubio），以及烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）等代表在沙特舉行會談。（Reuters）

魯比奧：將傳達俄羅斯 現時球在莫斯科手中

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）形容，停火是「積極提議」，且提案涵蓋前線，而不僅僅局限於空中和海域。

國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，烏克蘭已經採取了積極步驟，美方希望俄羅斯能夠作出相應的回應。他表示，沒有設置最後期限，但希望盡快完成，重申俄羅斯最能表達善意的行為就是同意協議。他將向俄羅斯提出這項提議，現在球在莫斯科手中。

美國國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）稱，烏克蘭方面提出了具體的建議，停火談判進入實質性細節。美國將在未來幾天與俄羅斯官員進行交流，魯比奧將在未來幾天與G7外長會面。 他又透露，會談討論了有關烏克蘭安全的長期保證。

圖為2025年3月11日，烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）、總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）及國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在沙特與美國官員會面。（Reuters）

澤連斯基首席顧問：討論了多種安全保障選項

率領烏方代表團的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）確認，烏克蘭願意接受美國的建議，立即實行為期30天的臨時停火。他曾在會談前表示，這次會晤「開局非常有建設性」，強調安全保障對烏克蘭來說仍是關鍵。另外，烏克蘭總統澤連斯基首席顧問證實，與美國討論了多種安全保障選項。

烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）稱，烏方視會談為推動和平，以及發展烏美戰略夥伴關係的重要機遇，會談的「建設性氣氛」將證明烏方可利用此機會。他強調，烏克蘭比任何國家都想要和平。

另據沙特外交部介紹，沙特當天主持美國和烏克蘭代表團的會談，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）、沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al-Aiban）也有出席。沙特外交部強調，對話是解決爭端、彌合分歧的最有效途徑，有助於鞏固國際安全與穩定。