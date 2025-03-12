加拿大暫停向出口美國電力徵費　特朗普撤關稅倍增決定

美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」，主張向出口美國電力徵收附加費以反制的安大略省省長福特（Doug Ford），在與美國交涉後同意暫停徵費一事。揚言在周三（3月12日）對加拿大進口鋼鐵和鋁產品倍增關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦轉軚，撤回倍增決定，對相關產品的關稅維持自此前的25%。



路透社報道，白宮當日表示特朗普願與加拿大領導人展開通話，以交涉近期輪番開展的「關稅戰」。特朗普早前輪番就關稅與即將卸任的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，不過白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）則指特朗普目前尚未與即將接棒的候任總理卡尼（Mark Carney）通話。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為萊維特在白宮簡報特朗普對加拿大反制美國關稅態度。（Reuters）

福特：暫停向美國出口電力徵25%附加費

福特在白宮簡報會後於社交平台宣布，稱自己在與美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）交涉後，同意暫停對加拿大出口至美國密歇根州、紐約州與明尼蘇達州的電力徵25%附加費的決定，還將在周四（3月13日）前往華府會晤盧特尼克，預料雙方將討論《美墨加協定（USMCA）》，而暫停加徵電力附加費則是對此事的回應。

2025年3月11日，圖為福特在社交平台發帖，稱將取消向美國電力用戶徵收附加費。（截圖自X@fordnation）

特朗普聞言後態度轉緩，強調近期的對加關稅，是「不得不做（had to do this）」的決定，指為了恢復美國就業並讓美國工廠持續營運，徵稅是必要的。

他在之後召開的華府「商業圓桌會議（Business Roundtable）」中做出撤回關稅倍增的決定。白宮稱美國對加拿大與其他美國貿易夥伴就鋼鐵和鋁產品加徵25%的關稅於當地時間12日凌晨生效，包括澳洲。

特朗普此前回應加拿大安大略省政府向美國3個州出口電力徵收25%附加費，決定12日起對加拿大進口鋼鐵和鋁產品，加徵自25%翻倍至50%的關稅。但他在福特做出決定後轉軚，目前維持早前對加拿大徵25%關稅的決定。

白宮：美國與加拿大或由盟友關係轉為競爭關係

萊維特稱特朗普早前對加拿大做出關稅倍增決議，旨在對加拿大實行關稅報復，因加拿大對美國關稅態度升級，還形容美國與加拿大關係此前一直是盟友，但「現在可能正成為競爭對手（becoming a competitor now）」。

特朗普早前對USMCA下加拿大與墨西哥所有商品延長一個月加徵25%關稅，即到4月2日才對此加徵關稅。加拿大早前徵關稅表示反對，稱將繼續執行杜魯多的反制措施。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為特朗普出席商業會議時發表講話。（Reuters）

卡尼：誓言反制直至美國對加拿大表示尊重

卡尼主張反制特朗普關稅，他批評特朗普對加拿大進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅，是對加拿大工人、家庭和企業的攻擊。

他強調將維持早前即將卸任總理的杜魯多（Justin Trudeau）對價值300億加元（約1607億港元）的美國商品加徵25%的關稅政策，直至美國對加拿大表示尊重，以及對自由及公平貿易作出可信及可靠的承諾。