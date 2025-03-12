加拿大暫停向出口美國電力徵費　特朗普：或降低對加關稅

美國與加拿大近期連番開展「關稅戰」，白宮3月11日指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尚未與主張反制的加拿大候任總理、自由黨新任黨魁卡尼（Mark Carney）通話，形容加拿大與美國關係由盟友轉為競爭對手。加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）則指已同美國交涉，同意暫緩對出口美國電力徵收附加費，特朗普對他決定表示尊重，表示或降低對加拿大所加徵的關稅。



路透社報道，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，「特朗普與願與他進行交涉的加拿大領導人的通話渠道始終開放（ Trump's phone was always open to leaders who wished to speak with him）」，但他目前尚未與卡尼通話。

不過主張「電力徵費」的福特同日則回應暫停實行，特朗普隨後稱尊重他這一決定，強調近期的對加關稅，是「不得不做（had to do this）」的決定，指為了恢復美國就業並讓美國工廠持續營運，徵稅是必要的。

特朗普此前回應加拿大安大略省政府向美國3個州出口電力徵收25%附加費，決定12日起對加拿大進口鋼鐵和鋁產品，加徵自25%翻倍至50%的關稅。

福特：暫停向美國出口電力徵25%附加費

福特在白宮回應後於社交平台發帖，指自己在與美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）交涉後，同意暫停對加拿大出口至美國密歇根州、紐約州與明尼蘇達州的電力徵25%附加費的決定。

2025年3月11日，圖為福特在社交平台發帖，稱將取消向美國電力用戶徵收附加費。（截圖自X@fordnation）

他還稱自己將在周四（3月13日）前往華府會晤盧特尼克，預料將討論《美墨加協定（USMCA）》，而暫停加徵電力附加費則是對此事的回應。

特朗普早前對USMCA下加拿大與墨西哥所有商品延長一個月加徵25%關稅，即到4月2日才對此加徵關稅。加拿大早前徵關稅表示反對，稱將繼續執行杜魯多的反制措施。

萊維特稱特朗普此舉是對加拿大對美國關稅升級的報復，還形容加拿大一直是盟友，但美國與加拿大「現在可能正成為競爭對手（becoming a competitor now）」。

2025年3月11日，美國華盛頓，圖為萊維特在白宮簡報特朗普對加拿大反制美國關稅態度。（Reuters）

卡尼：誓言反制直至美國對加拿大表示尊重

卡尼主張反制特朗普關稅，他批評特朗普對加拿大進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅，是對加拿大工人、家庭和企業的攻擊。

他強調將維持早前即將卸任總理的杜魯多（Justin Trudeau）對價值300億加元（約1607億港元）的美國商品加徵25%的關稅政策，直至美國對加拿大表示尊重，以及對自由及公平貿易作出可信及可靠的承諾。