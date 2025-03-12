巴基斯坦武裝組織劫持火車　當局斃16惡徒救出逾百人質

巴基斯坦分離主義組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）3月11日於該國西南部劫持一輛載有約400人的火車。巴基斯坦安全部隊連夜組織救援，內政部長納克維（Mohsin Naqvi）稱目前成功救出逾百名人質，還擊斃16名武裝組織成員。據悉目前餘下350名被綁乘客安全，救援部隊已抵達遇襲地區。



2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

路透社報道，當局指這輛載有425名乘客與80名軍人的火車在當地時間下午1時由俾路支省首府奎達（Quetta）開往北部開普省首府白沙瓦（Peshawar），但在途中不幸遭到劫持。

襲擊者還炸毀鐵路，火車最終困在中途一處隧道。安全部隊趕到此地與武裝組織成員駁火，擊斃16人並包圍餘下武裝成員。

2025年3月11日，巴基斯坦吉達，圖為獲釋乘客聚集在Mach Bolan火車站。（Getty）

法媒引述一名鐵路官員證實，一名火車司機、一名警察與一名士兵在劫持事件發生後喪生。

俾路支解放軍早前聲稱已殺死30名士兵並擊落一架無人機，還要求當局在48小時內釋放遭當局在押的俾路支政治犯與活動人士等，否則將處決所有人質並摧毀火車。