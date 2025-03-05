巴基斯坦自殺式炸彈襲擊至少12死30傷　美媒：武裝組織承認施襲

與阿富汗接壤的南亞國家巴基斯坦周二（3月4日）晚發生自殺式炸彈襲擊，至少12死30傷。美媒引述當地警方指，兩名襲擊者各駕駛一輛滿載炸彈的汽車衝向一處軍事基地，車輛撞擊圍墻後爆炸，並炸出一處缺口。



事發地位於巴基斯坦西北部的開伯爾－普什圖省（Khyber-Pakhtunkhwa）城鎮本努（Bannu）。報道指自殺式炸彈襲擊威力巨大，附近至少8座房屋受損，還炸出2個深逾1米的大坑，另有5至6名襲擊者試圖從炸毀的圍墻缺口衝入軍事基地，但被盡數擊斃。

報道指一個隸屬於巴基斯坦塔利班的武裝組織Jaish al-Fursan承認施襲，稱是自齋月來對巴基斯坦發動的第三次襲擊，指爆炸源自汽車裝載的炸彈。

當地醫院發言人指，死傷人士均為當地民眾，他們不幸遭倒塌的建築與圍墻碎片掩埋身亡，包括至少7名兒童。

2025年3月4日，巴基斯坦班努，圖為人們在自殺式炸彈襲擊發生後聚集在一輛救護車周圍。（Reuters）

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）與開伯爾－普什圖省首席部長Ali Amin Gandapur譴責襲擊事件，要求警方徹查爆炸案。