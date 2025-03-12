格陵蘭選舉計票中初步結果將出爐　特朗普購島談判迎新變數？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表明有意購買丹麥半自治領土格陵蘭（Greenland）後，格陵蘭島周二（11日）舉行議會與政府選舉。由於人口稀少，初步結果預料會在投票結束後數小時內公布。



投票於當地時間11日早上9時開始，票站晚上8時（香港周三早上6時）關閉。路透社報道，由於投票率高，北極島嶼各地72個投票站中的多個投票站關閉時間比格陵蘭截止時間延長半小時。約56,000人中約有4.1名公民，有資格投票選出31名格陵蘭議會成員。

6大參選政黨：5黨支持獨立

這次選舉中有6個政黨參選，其中包括目前執政的「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit）、前進黨（Siumut）、Qulleq黨等5個支持盡快或謹慎獨立的政黨，以及主張繼續加強與丹麥聯合，反對在沒有明確計劃情況下獨立的Atassut黨。

6大參選政黨包括「因紐特人共同體」、前進黨（Siumut）、Qulleq黨、Naleraq黨、民主黨（Demokraatit）和Atassut黨。

格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）所屬的「因紐特人共同體」主張當地應在經濟和政治上獨立，惟尚未提出實現此目標的計劃，又強調大選後不會倉促推動獨立公投。

目前議會最大反對黨Naleraq則主張迅速過渡到完全獨立，希望在獨立後與美國或丹麥等國家達成國防協議，建立「自由聯合」關係（free association）。