格陵蘭總理：我們不想成為美國人
撰文：藺思含
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美國總統特朗普周二（3月4日）在國會演講時再次提及想要得到格陵蘭島，表示歡迎格陵蘭人加入美國。格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）3月5日表示，格陵蘭人既不想成為丹麥人，也不想成為美國人。
埃格德在Facebook上表示：「我們是格陵蘭人。美國人和他們的領導人必須明白這一點。我們是非賣品，不能被搶走。我們的未來由我們格陵蘭人決定。」
美國總統特朗普周二（3月4日）在國會演講時稱支持格陵蘭民眾決定自己未來的權利，表示歡迎他們加入美國，將確保他們安全及致富。他還重申要得到格陵蘭島，稱需要其來維護國家安全，甚至國際安全，表示「無論如何」都會得到格陵蘭。
丹麥防長波爾森（Troels Lund Poulsen）對媒體表示：「這不會發生。格陵蘭人想要的方向會由格陵蘭人來決定。」
格陵蘭是丹麥王國的自治領土，正在推動從丹麥獨立。下周，格陵蘭將舉行大選。
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