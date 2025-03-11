格陵蘭議會選舉前夕　總理指特朗普對當地缺乏尊重

丹麥自治領土格陵蘭3月11日將舉行議會選舉，格陵蘭島總理埃格德（Mute Egede）於10日播出的訪問表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）自上任以來，對格陵蘭缺乏尊重，且行事風格非常難以預料，令人不安。



圖為2025年3月6日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

埃格德在丹麥公共廣播公司（DR）的採訪中表示，格陵蘭應該受到尊重，他認為特朗普自上任以來並沒有這樣做。他又稱，特朗普最近的表現令人想與美國疏遠，格陵蘭需要劃清界限，並更加致力地與尊重當地未來的國家培養關係。

埃格德形容，今次選舉攸關格陵蘭命運，如果他所屬的「因紐特人共同體」（Inuit Ataqatigiit）勝出，他希望組建一個多黨參與的聯合自治政府，並將向美國表明，這片土地都會屬於格陵蘭人民。

圖為2023年10月4日，美國在格陵蘭島上所設的一處軍事基地。（Reuters）

埃格德曾多次表示，當地人口僅5.7萬，是格陵蘭人民的土地，格陵蘭島的未來應由當地人民自己決定，他也支持格陵蘭完全獨立。

特朗普日前在國會發表講話時稱，美國支持格陵蘭人民對未來的選擇，並歡迎格陵蘭加入美國，認為美國最終會得到格陵蘭。

路透社引述最近一項民調顯示，85%格陵蘭民眾不希望成為美國一部份，近一半人將特朗普視為威脅。