特朗普買Tesla新車力撐馬斯克　警告抗議者將「經歷地獄般折磨」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（3月11日）在白宮南門外站在一輛新買的Tesla鮮紅色Model S電動車旁邊，為該車廠老闆馬斯克（Elon Musk）「撐腰」，回應最近針對Tesla的連串抗議活動和股價下跌，並將示威者稱為「恐怖分子」。



特朗普周二在白宮的行車道上選購新車，看中鮮紅色的Model S，這款車售價約8萬美元（約62萬港元）。他表示會以支票全額支付，但由於太長時間沒有開車，因此他不獲准駕駛這輛新座駕，會讓其他白宮員工使用。

特朗普其後坐上新車，驚歎「真漂亮」。當兩人討論該車速度能在幾秒鐘內達到時速約96.5公里時，馬斯克在車上開玩笑道：「會讓特勤局（USSS）心臟病發作。」

▼特朗普批評針對Tesla的示威活動

期間，特朗普還警告Tesla經銷店的抗議者：「我會抓捕任何這樣做的人，因為他們正在傷害一家偉大的美國公司......如果你這樣對待Tesla或任何公司，我們會抓住你，讓你經歷地獄般的折磨。」

特朗普其後坐上新車，驚歎「真漂亮」。當兩人討論該車速度能在幾秒鐘內達到時速約96.5公里時，馬斯克在車上開玩笑道：「會讓特勤局（USSS）心臟病發作。」

期間，特朗普還警告Tesla經銷店的抗議者：「我會抓捕任何這樣做的人，因為他們正在傷害一家偉大的美國公司......如果你這樣對待Tesla或任何公司，我們會抓住你，讓你經歷地獄般的折磨。」

2025年3月11日，華盛頓特區白宮門前，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克坐進Tesla Model S電動車。（Reuters）

馬斯克近日因其領導的政府效率部，向多個聯邦部門「開刀」大量裁減員工，引起公憤，有人更針對特斯拉汽車和陳列室示威或搞破壞。

馬斯克隨後承諾：「作為特朗普總統及其政府偉大政策的體現，同時對美國的信任（in faith of US），Tesla將在未來2年內將美國汽車產量翻一倍。」