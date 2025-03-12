杜特爾特女兒莎拉趕赴海牙 跟進父親國際刑事法院案件
撰文：羅保熙
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菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）周二於馬尼拉被捕後，由包機送往國際刑事法院所在地荷蘭海牙。菲律賓副總統辦公室3月12日表示，杜特爾特女兒、現任副總統莎拉（Sara Duterte）今早已啟程前往海牙，將與律師團隊討論父親涉及的反人類罪案件。
副總統辦公室稱，莎拉今早 7:40 乘坐阿聯酋航空航班離開馬尼拉前往荷蘭阿姆斯特丹，之後會轉赴海牙。莎拉在出發前批評，當局針對父親的拘捕行動屬「國家綁架行為」，質疑這是為在今年中期選舉掃除障礙，但現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）否認指控。
國際刑事法院日前發出逮捕令，指控杜特爾特在2011至2019年擔任達沃市長及菲律賓總統期間觸犯反人類罪，謀殺至少43人。其後，國際刑警向杜特爾特發出紅色通緝令，而菲律賓警方則在昨日於馬尼拉機場拘捕由香港返國的杜特爾特。
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