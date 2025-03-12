特朗普對進口鋼鋁徵25%關稅生效　歐盟：對2200億美國貨徵稅反制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球進口鋼鋁徵收25%關稅已在香港時間3月12日中午12時生效。與此同時，歐盟發聲明指：「從下月起，對價值260億歐元（283.3 億美元，約2200億港元）的美國商品開徵反制關稅，以回應美國對鋼鐵和鋁徵收的關稅。



據路透社報道，美國12日擴大對外開徵關稅的範圍，向全球所有進口鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅，並一如白宮早前承諾，暫時並沒有任何國家可以獲得豁免。

2025年3月6日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

歐盟委員會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）同日宣布，為因應美國向歐盟鋼鐵和鋁進口開徵新的不合理關稅，歐盟委員會將對美國進口產品採取迅速且相應的反制措施。

首先，歐盟委員會將暫停執行在2018年和2020年向美國實施的反制措施，這些措施將於今年4月1日失效。這些反制措施針對的是一系列美國產品，旨在回應美國對歐盟80億歐元（約677.83億港元）鋼鐵和鋁出口產品徵收關稅造成的經濟損害。

2025年3月6日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領導人特別峰會後的新聞發布會，討論烏克蘭和歐洲防務問題。（Reuters）

第二，針對美國向歐盟超過180億歐元（1524.73億港元）出口產品加徵的新關稅，歐盟委員會提出一攬子針對美國貨品的新反制措施。在與歐盟各成員國和利益相關者協商後，該法案將於四月中旬生效。

總體而言，歐盟的反制措施將涵蓋價值260億歐元（約2200億港元）的美國出口商品，與美國今次開徵關稅覆蓋範圍相若。