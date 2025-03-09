美國商務部長：貿易政策不會導致衰退　解決芬太尼問題就放寬關稅

英國媒體3月9日報道，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）接受訪問時表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）不會在就芬太尼（Fentanyl）相關的關稅問題上向中國、加拿大和墨西哥放軟手腳。如果芬太尼問題得到解決，加徵的關稅就會取消。盧特尼克強調：「這是是非黑白的問題，你必須拯救美國人的生命。」（This is black and white. You got to save American lives）



據路透社報道，盧特尼克在訪談中表示，美國對所有進口鋼鐵和鋁加徵25%的關稅將於12日（周三）如期生效。加拿大和墨西哥都是美國進口鋁的主要市場，而加拿大是美國進口鋁的最大來源地。

美國商務部長盧特尼克接受NBC訪問的影片：

在訪談中，盧特尼克駁斥外界對特朗普向全球開徵關稅，將導緻美國經濟陷入衰退的憂慮。

盧特尼克強調：「絕對不會，美國絕對不會出現經濟衰退（recession）。

不過，他承認，關稅將導緻美國消費者購買外國商品的價格上漲。

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在國會大樓向國會聯席會議發表演說之前，圖為商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。

盧特尼克指出：「一些外國生產的產品可能會變貴，但美國產品會變得更便宜，這就是關鍵。」