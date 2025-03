美國商務部長：貿易政策不會導致衰退　解決芬太尼問題就放寬關稅

英國媒體3月9日報道,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)接受訪問時表示,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)不會在就芬太尼(Fentanyl)相關的關稅問題上向中國、加拿大和墨西哥放軟手腳。如果芬太尼問題得到解決,加徵的關稅就會取消。盧特尼克強調:「這是是非黑白的問題,你必須拯救美國人的生命。」(This is black and white. You got to save American lives)



據路透社報道,盧特尼克在訪談中表示,美國對所有進口鋼鐵和鋁加徵25%的關稅將於12日(周三)如期生效。加拿大和墨西哥都是美國進口鋁的主要市場,而加拿大是美國進口鋁的最大來源地。

美國商務部長盧特尼克接受NBC訪問的影片:

在訪談中,盧特尼克駁斥外界對特朗普向全球開徵關稅,將導緻美國經濟陷入衰退的憂慮。

盧特尼克強調:「絕對不會,美國絕對不會出現經濟衰退(recession)。

不過,他承認,關稅將導緻美國消費者購買外國商品的價格上漲。

2025年3月4日,美國華盛頓,總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)在國會大樓向國會聯席會議發表演說之前,圖為商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)。

盧特尼克指出:「一些外國生產的產品可能會變貴,但美國產品會變得更便宜,這就是關鍵。」