全球首例　澳洲100%人工心臟植入者出院　未來或不需人類心臟移植

英國媒體報道，澳洲悉尼近日一項人工心臟移植手術取得重大成功，一位來自澳洲的男子成為全球首位依賴100%人工心臟出院的人。開發這項產品的科學家表示，期望這項技術最終能取代人類對心臟捐贈的需求。



據《衛報》報道，去年11月22日，悉尼的醫生在一場六小時的手術中，為一名嚴重心臟衰竭的男子植入BiVACOR的全人工心臟。這種由鈦製成的機械血泵旨在為等候心臟移植的病人提供過渡方案，不過未來有望成為永久替代方案。

介紹BiVACOR全人工心臟的宣傳影片：

據報道，著名心胸外科和移植外科醫生揚斯（Paul Jansz）在St Vincent’s醫院完成了這一手術。他表示，自己多年來一直期待這一時刻，也非常自豪能夠成為澳洲首個完成這一項手術的醫療團隊。

悉尼St Vincent’s 醫院在社交媒體分享接受全人工心臟移植患者出院的消息：

報道指，BiVACOR全人工心臟重約650克，能提供運動時所需的心輸出量，並可通過外部控製，通過一種特殊機製的電機泵血，避免了機械零件之間的磨損。它利用磁懸浮技術支持電機轉子，這意味零件不會因摩擦而磨損。

BiVACOR由澳洲昆士蘭省的發明家蒂姆斯（Daniel Timms）研發。蒂姆斯因童年經歷對研發人工心臟產生濃厚興趣，其父親因心臟衰竭去世更堅定了他的決心。

據報道，BiVACOR是澳洲蒙納殊大學主導的人工心臟前沿計劃的一部份，該項目獲得澳洲政府醫學研究未來基金提供5000萬澳元（約2.44億港元）資助。蒂姆斯對能夠實現兒時夢想，見證產品成功幫助首位澳洲患者，他備感欣慰。

報道提到，接受移植的患者是一名四十多歲的澳洲男子，在等待移植期間自願接受手術。

在完成移植手術後，他依靠人工心臟生活了100多天，其後成功接受了匹配的人類心臟移植，目前恢復良好已經出院。在此之前，美國曾有5名患者接受BiVACOR的人工心臟移植，患者其後都在醫院接受人類心臟移植後出院，並沒有人成功依靠全人工心臟出院。

St Vincent’s醫院的心臟科專家教授Chris Hayward表示，BiVACOR全人工心臟將改變全球對心臟衰竭的治療方法。

他說：「BiVACOR全人工心臟為澳大利亞和國際上的心臟移植開創了全新的局面。在未來十年內，我們將看到全人工心臟成為那些無法獲得人類心臟捐贈患者的替代選擇。」