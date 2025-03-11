澳洲昆士蘭50年來首遇氣旋！州政府「澳式幽默」勸喻市民別外出
撰文：聯合新聞網
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熱帶氣旋阿爾弗雷德（Alfred，又譯艾佛瑞德）於3月5日朝澳洲東岸直撲，是50多年來氣旋首度侵襲該地區，當局發布警報並關閉數百所學校。該熱帶氣旋於9日減弱為熱帶低氣壓，但仍為昆士蘭州帶來破壞性的狂風暴雨，引發洪水警告，並導致數十萬人斷電。
一名網友在Threads分享，由於當地人都沒有料想到颶風會如此嚴重，許多人還是出門衝浪、滑草或在路上玩積水。對此，昆士蘭衛生部官方Facebook發文，通知居民淹水時水裏發現許多髒東西，例如大便、化學物質、工業廢棄物、蛇和蜘蛛、碎片、鋒利的物件，而在洪水中不應該找到的東西：你、你的孩子、寵物或車子。
事主表示，昆士蘭政府的發文非常澳洲式，他也提醒澳洲居民有很多地方淹水，道路也可能發生崩塌，能不出門就減少出門，出門前可交叉比對Google Map確認路線是否淹水。
貼文吸引許多網友紛紛留言：
．「好可愛的貼文，真的很澳」
．「我也喜歡警局跟火車PO的文…有時候超幽默」
．「粉專超好笑很幽默」
．「昆士蘭政府的網頁一直都很活潑！」
．「有留言有請他們要發展單口喜劇」
．「就跟學校校長會站在門口說早安一樣！平易近人 」
．「因為澳洲小孩真的會在水裏面！」
．「政府人民都有各自自由的靈魂」
．「前陣子昆州大水爆出不少類鼻疽個案，還是不能玩太開心呀」
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