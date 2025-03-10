Pizza加菠蘿是原罪？　澳洲薄餅店新菜色成功「團結」正反雙方

意大利是薄餅之鄉，當地人普遍認為在pizza上加菠蘿如同「宣戰」，而這個問題亦成為全球食家的討論話題。最近澳洲就有連鎖薄餅店就提出解決方法——就是用橙代替。



澳洲新聞網news.com.au周一（3月10日）報道，在澳洲維多利亞省及南澳洲省設有分店的連鎖薄餅店Bubba Pizza近日宣傳新產品，以「打破菠蘿的鴻溝，改試橙吧」為題，推出火腿及橙味薄餅。

根據公司介紹，這款新薄餅除了有傳統的蕃茄醬，亦會加入煙火腿、鮮橙肉及馬蘇里拉芝士，定價由12至24澳元（約58至118港元）不等。

澳洲連鎖薄餅店推出火腿橙pizza，很多網民表示無法接受，不過與亞洲地區的榴槤pizza相比，就似乎是「小巫見大巫」。（網上圖片）

該廣告在網上社交平台流傳，隨即吸引不少人參與討論。一名網民表示「將這個圖片傳給意大利人看」；另一名網民則直言「送店家入獄」；亦有支持在薄餅加菠蘿的人表示，自己本身都喜歡吃橙，但認為橙絕對無法點綴薄餅，因此無法接受。

有網民「大讚」Bubba Pizza，稱對方一個簡單舉動就成功團結支持和反對菠蘿薄餅的人。另外有心水清的網民指，火腿佐橙汁醬很普遍，南美洲的燉豬肉或歐洲的油封方式都不時加入橙，因此不應大驚小怪。