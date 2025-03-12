主張獨立的格陵蘭民主黨勝選 美媒：發放「特朗普你滾開」訊息
撰文：張涵語 成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表明有意購買丹麥半自治領土格陵蘭（Greenland），格陵蘭島周二（11日）舉行議會與政府選舉，官方點票結果顯示在野民主黨（Demokraatit）以29.9%支持率勝選，美媒福布斯（Forbes）刊文形容，選舉結果猶如發放出「特朗普，你滾開」（Mr. Trump, f*** off.）的訊息。
文章指，格陵蘭民主黨過去對特朗普的收購計劃說不，在這次選舉中獲勝，另一邊廂，曾表示信任特朗普的政黨Qulleq僅獲1.1%選票。
據《獨立報》（Independent）報道，民主黨領導人尼爾森（Jens Frederik Nielsen）向來直言不諱批評外國干涉，尤其是特朗普提出美國購買格陵蘭的建議。
本月早些時候，特朗普向美國國會表示：「不管怎樣，我們都會得到它（格陵蘭）。」尼爾森則表示，特朗普的言論「對我們的政治獨立構成威脅」。他還說「我們不想成為美國人，我們也不想成為丹麥人。我們想成為格陵蘭人，我們希望將來能夠擁有自己的獨立，我們要自己建設我們自己的國家。」
特朗普與格陵蘭人不同理解
福布斯的文章稱，對特朗普來說，格陵蘭島是一筆可以制定購買策略的交易，並考慮「我應該如何獲得它」；但對格陵蘭人來說，更多則是「我們是誰」的歷史文化問題，「為什麼我們不屬於其他種族？（如丹麥人或美國人）」」
文章指，格陵蘭問題對格陵蘭人而言更多是一個身分問題，而不是美元、礦產或軍事問題，如果為達到特朗普的提議而必須讓格陵蘭人放棄自己身份，那麼提議對他們來說也就毫無價值。