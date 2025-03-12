主張獨立的格陵蘭民主黨勝選　美媒：發放「特朗普你滾開」訊息

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表明有意購買丹麥半自治領土格陵蘭（Greenland），格陵蘭島周二（11日）舉行議會與政府選舉，官方點票結果顯示在野民主黨（Demokraatit）以29.9%支持率勝選，美媒福布斯（Forbes）刊文形容，選舉結果猶如發放出「特朗普，你滾開」（Mr. Trump, f*** off.）的訊息。



文章指，格陵蘭民主黨過去對特朗普的收購計劃說不，在這次選舉中獲勝，另一邊廂，曾表示信任特朗普的政黨Qulleq僅獲1.1%選票。

2025年3月12日，格陵蘭民主黨領袖尼爾森（左）出席在首都努克（Nuuk）舉行的選舉派對。（Reuters）

據《獨立報》（Independent）報道，民主黨領導人尼爾森（Jens Frederik Nielsen）向來直言不諱批評外國干涉，尤其是特朗普提出美國購買格陵蘭的建議。

本月早些時候，特朗普向美國國會表示：「不管怎樣，我們都會得到它（格陵蘭）。」尼爾森則表示，特朗普的言論「對我們的政治獨立構成威脅」。他還說「我們不想成為美國人，我們也不想成為丹麥人。我們想成為格陵蘭人，我們希望將來能夠擁有自己的獨立，我們要自己建設我們自己的國家。」

特朗普與格陵蘭人不同理解

福布斯的文章稱，對特朗普來說，格陵蘭島是一筆可以制定購買策略的交易，並考慮「我應該如何獲得它」；但對格陵蘭人來說，更多則是「我們是誰」的歷史文化問題，「為什麼我們不屬於其他種族？（如丹麥人或美國人）」」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次表示要買下屬於丹麥的格陵蘭（Greeland），引發丹麥及其他歐洲國家的憂慮。最新民調顯示，85%的格陵蘭民眾並不希望格陵蘭成為美國的一部份。與此同時，丹麥有麵包師傅推出特朗普頭像的「白痴蛋糕」（moron cake）回應他近來的言論。（Reuters，X@LiisaSisu）

文章指，格陵蘭問題對格陵蘭人而言更多是一個身分問題，而不是美元、礦產或軍事問題，如果為達到特朗普的提議而必須讓格陵蘭人放棄自己身份，那麼提議對他們來說也就毫無價值。