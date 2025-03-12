泰國曼谷豆腐渣行人路？　情侶牽手散步突「被吞沒」｜有片

泰國曼谷街頭一條行人路上個月才建好，但在上周日（3月9日）一對情侶攜手走過這段路時，地下的磚塊卻立即下陷，兩人因此跌入大坑中。



據《曼谷郵報》報道，這條行人路位於曼谷帕亞泰地區（Phayathai）的威拍哇麗蘭室路（Vibhavadi Rangsit），上個月才進行過沿線翻修，未料混凝土路如今塌陷。

社交平台專頁Drama-addict放出的閉路電視畫面顯示，這對情侶掉入行人路的大坑後幸沒有受傷，恢復冷靜後爬上道路離開。

2025年3月9日，泰國曼谷帕亞泰地區（Phayathai）的威拍哇麗蘭室路（Vibhavadi Rangsit）一處行人路有一對情侶牽手走過時，地板磚突然下陷，出現一個大坑。（Facebook/ Drama-addict）

據報道，帕亞泰區政府官員周一前往檢查該行人路。政府辦公室稱，這個大坑寬2.5米，長3米，深1米。

影片在網上瘋傳，不少泰國網民對政府的「豆腐渣工程」感到不滿：「可以起訴政府嗎？雖然不是什麼大問題，但真的很糟糕」、「磚頭地板下應該鋪設鋼筋才對吧？」、「這就是泰國製造，曼谷美好的地下生活。」